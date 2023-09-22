شاهد: إسرائيليون غاضبون يستقبلون نتنياهو بمظاهرات حاشدة في نيويورك

تجمع المئات من الجالية اليهودية الإسرائيلية والأمريكية خارج فندق إنتركونتيننتال نيويورك باركلي للاحتجاج، بينما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس جو بايدن وقادة العالم الآخرين.

وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية ولافتات كتب عليها "عار على نتنياهو" و"الديمقراطية تحت الاحتلال". وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بوضع حد لما أسموه "الانقلاب القضائي" الذي تشهده البلاد.

وقال المنظم والناشط شاني غرانوت لوباتون: "نحن هنا لأن الرئيس بايدن يجتمع مع نتنياهو. لطالما كان بايدن حليفاً حقيقياً لإسرائيل، ونحن نثق به لمواصلة القيام بذلك".