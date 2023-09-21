في عملية شارك فيها 11 ألف عنصر أمن.. العثور على أسلحة وغرف للقمار وحديقة حيوانات داخل سجن في فنزويلا

بقلم: يورونيوز

قالت السلطات الفنزويلية إنها انتزعت السيطرة على سجن من أيدي عصابة قوية، ذات نفوذ دولي، وذلك خلال عملية واسعة، شارك فيها حوالي 11 ألف عنصر من قوات فنزويلا الأمنية، لكن ما عثرت عليه القوات الأمنية داخل السجن كان خارجا عن المألوف.

ذخائر حية مشحونة في صناديقها وقذائف صاروخية تحمل على الكتف، وأسلحة رشاشة وبنادق مختلفة الأصناف وقنابل يدوية وعديد الوحدات المركزية لأجهزة كومبيوتر، ذلك ما عثرت عليه قوات الأمن الفنزويلية خلال اقتحامها سجن توكورون.

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يعد سجن توكورون بمثابة المقر الرئيسي لعصابة ترين دي أراغوا، التي أنشأت فيه مرافق مثل حديقة حيوانات ومسبح وغرف للقمار، بحسب صحفي استقصائي أجرت معه وكالة فرانس برس مقابلة مؤخرا.

وفي بيانها، أثنت الحكومة الفنزويلية على ضباط إنفاذ القانون، وهنأتهم على استعادتهم السيطرة الكاملة على السجن، الواقع في شمال ولاية أراغوا.

وجاء في البيان أن العملية الأمنية أفضت إلى تفكيك مركز للتآمر والجريمة. وفي إعلان رسمي أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بنجاح عظيم تحقق اليوم في مكافحة المنظمات الإجرامية".

وبعد الإعلان الحكومي الإجلاء الكامل لمن كانوا داخل السجن، قال وزير الداخلية ريميجيو سيبالوس للتلفزيون المحلي "في تي في"، إن السجناء تم نقلهم إلى سجن آخر.