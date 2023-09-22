شاهد: "رام الله على الدراجة".. اليوم العالمي الخالي من السيارات في الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

احتفلت مدينة رام الله بالضفة الغربية باليوم العالمي الخالي من السيارات الجمعة من خلال حدث لركوب الدراجات الهوائية بعنوان "رام الله على الدراجة"، لتشجيع الناس على الخروج باستخدام دراجاتهم.

وشارك العشرات من راكبي الدراجات في هذا الحدث الذي يهدف إلى الترويج لوسائل النقل البديلة والحد من استخدام السيارات.

اعلان

وأعرب رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس عن حماسه لهذا التقليد السنوي.

يسعى اليوم العالمي بدون سيارات إلى تشجيع استخدام وسائل النقل البديلة وزيادة الوعي حول الآثار البيئية والاجتماعية للاستخدام المفرط للسيارات.

ومن بين المشاركين في رام الله فيليسيا أديب، التي أكدت على أهمية تخصيص ممرات للدراجات الهوائية والتبني الواسع النطاق لثقافة ركوب الدراجات.

وقالت: "نحن بحاجة إلى تقليل استخدام المركبات، التي يمكن أن يكون لها تأثير على البيئة وتؤدي إلى ازدحام مروري".