شاهد: الممثل الأمريكي أنتوني ماكي يهبّ لمساعدة أهل مدينته على إصلاح الأسطح

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو الممثل الأميركي أنتوني ماكي في مدينته "نيو أورلينز"، وهو يعمل على إصلاح الأسطح في منزل أحد المحاربين القدامى البالغ من العمر 81 عامًا، والذي تضرر سقفه بسبب إعصار إيدا في عام 2021.

بعد رجوعه إلى مدينته الأصلية "نيو أورلينز"، عاود الممثل التلفزيوني والسينمائي أنتوني ماكي ممارسة وظيفته القديمة هذا الشهر، حيث يشارك في برنامج لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى إصلاحات واستبدالات للأسقف بعد الكوارث الطبيعية.

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شارك ماكي المولود في نيو أورليانز، مع أعضاء منظمة Rebuilding Together غير الربحية وشركة تصنيع الأسقف GAF، في إصلاح الأسطح المتضررة.

وأعطى ذلك فرصة لماكي ليتذكر الفترة التي قضاها عندما كان مراهقًا، حيث كان يعمل لدى والده، وهو عامل بناء أسقف في نيو أورليانز.