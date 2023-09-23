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ستة قتلى في حريق مصنع كرات الغولف في تايوان

الدخان جراء حريق يتصاعد من مصنع في مقاطعة بينغتونغ - تايوان. 2023/09/22
الدخان جراء حريق يتصاعد من مصنع في مقاطعة بينغتونغ - تايوان. 2023/09/22 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت السلطات المحلية في تايوان السبت، أنّ حريقاً اندلع في مصنع لكرات الغولف، أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، من بينهم ثلاثة من عناصر الإطفاء لقوا حتفهم في انفجار.

قالت حكومة مقاطعة بينغتونغ لوسائل الإعلام المحلية إنّ الحريق، الذي بدأ مساء الجمعة واستمر طوال الليل، أدى إلى إصابة أكثر من 100 شخص بجروح، معظمهم من العمّال. كذلك، هناك عنصر إطفاء وثلاثة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

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وزارت رئيسة تايوان تساي إنغ وين مكان الحادث صباح السبت لتقديم التعازي لأسر الضحايا. ويجري التحقيق في أسباب المأساة.

وقال مسؤول في إدارة إطفاء بينغتونغ للصحافة المحلية، إنّ مادة البيروكسيد المخزّنة في المصنع يمكن أن تكون سبب انفجار كبير، أعقبته عدة انفجارات أصغر. 

وعلق عدد من الأشخاص داخل المصنع إثر حدوث الانفجارات، التي أدت إلى انهيار جزء من السقف، فيما استمرت عناصر فرق الإطفاء في إخماد النيران طيلة 12 ساعة بعد نشوب الحريق.

المصادر الإضافية • وكالات

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