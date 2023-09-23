أوكرانيا تعلن مقتل شخصيات قيادية "رفيعة" في الأسطول الروسي في هجوم سيفاستوبول

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أوكرانيا تقول إن روسيا تشن حملة ضد بنى تحتية للطاقة قبيل الشتاء



قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال الجمعة إن روسيا استأنفت حملة منظمة من الهجمات الجوية على بنى تحتية للطاقة، لكنه لفت إلى أن الدفاعات الجوية أكثر جهوزية للتصدي لذلك مقارنة بالعام السابق.

خلال شتاء العام الماضي شنت القوات الروسية هجمات متكررة على شبكة الطاقة الأوكرانية ما حرم ملايين الأشخاص من الكهرباء والتدفئة والماء لفترات مطولة.

وقال شميهال في منتدى اقتصادي في كييف غداة إطلاق القوات الروسية أكثر من 40 صاروخ كروز على أوكرانيا "نفهم أن مرحلة إرهاب ضد الطاقة في فصل التدفئة هذا قد بدأت".

ونقلت عنه وكالة انترفاكس-اوكرانيا للأنباء قوله "نرى ذلك في الهجمات الأولى على المحطات الفرعية الإقليمية في الاسبوعين الأخيرين". وقد أشا ر أيضا إلى هجمات على منشآت انتاج وتخزين الوقود.