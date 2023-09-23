أوكرانيا تعلن مقتل شخصيات قيادية "رفيعة" في الأسطول الروسي في هجوم سيفاستوبول
أعلنت السلطات في أوكرانيا مقتل شخصيات قيادية "رفيعة" في الأسطول الروسي في هجوم سيفاستوبول الذي نفذته كييف أمس الجمعة.
وأقرت روسيا الجمعة بتعرض مقر أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم لضربة صاروخية أوكرانية اليوم الجمعة، مما أسفر عن حريق بالمبنى، في حين تواصلت الهجمات المتبادلة والمعارك على الجبهتين الجنوبية والشرقية.
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شاهد: لحظة إصابة مقر الأسطول الأسود الروسي بصاروخ في شبه جزيرة القرمeuronewsنُشر مقطع فيديو الجمعة على تلغرام يظهر لحظة إصابة مقر الأسطول الأسود الروسي في سيفاستوبول بصاروخ أوكراني، في شبه جزيرة القرم.
أوكرانيا تعلن مقتل شخصيات قيادية "رفيعة" في الأسطول الروسي في هجوم سيفاستوبول
أعلنت أوكرانيا السبت أن عشرات الأشخاص بينهم "شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية" قتلوا أو جُرحوا في هجوم صاروخي شنته على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم قبل يوم.
وقال الجيش الأوكراني إن "تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت والنتيجة مقتل وجرح عشرات المحتلين بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول" مضيفة أن الهجوم وقع أثناء انعقاد "اجتماع لقيادة البحرية الروسية".
كندا تعلن عن مساعدة لاوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار كندي خلال زيارة زيلينسكي
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة أوتاوا، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 650 مليون دولار كندي أو 452 مليون يورو.
وأعلن ترودو أمام البرلمان الكندي أن هذه المساعدات على ثلاث سنوات، ستشمل تسليم كييف حوالي 50 آلية مدرعة وتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات من طراز اف-16.
أوكرانيا تقول إن روسيا تشن حملة ضد بنى تحتية للطاقة قبيل الشتاء
قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال الجمعة إن روسيا استأنفت حملة منظمة من الهجمات الجوية على بنى تحتية للطاقة، لكنه لفت إلى أن الدفاعات الجوية أكثر جهوزية للتصدي لذلك مقارنة بالعام السابق.
خلال شتاء العام الماضي شنت القوات الروسية هجمات متكررة على شبكة الطاقة الأوكرانية ما حرم ملايين الأشخاص من الكهرباء والتدفئة والماء لفترات مطولة.
وقال شميهال في منتدى اقتصادي في كييف غداة إطلاق القوات الروسية أكثر من 40 صاروخ كروز على أوكرانيا "نفهم أن مرحلة إرهاب ضد الطاقة في فصل التدفئة هذا قد بدأت".
ونقلت عنه وكالة انترفاكس-اوكرانيا للأنباء قوله "نرى ذلك في الهجمات الأولى على المحطات الفرعية الإقليمية في الاسبوعين الأخيرين". وقد أشا ر أيضا إلى هجمات على منشآت انتاج وتخزين الوقود.
قتيل و15 جريحا في ضربة على كريمنتشوك في وسط أوكرانيا (حاكم)
قُتل شخص على الأقل وجرح 15 آخرون بينهم طفل الجمعة في ضربة روسية استهدفت مدينة كريمنتشوك في وسط أوكرانيا، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي على تلغرام.
وقال دميترو لونين حاكم منطقة بولتافا إن "العدو أطلق صواريخ على كريمنتشوك. أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخا. للأسف أصيبت بنى تحتية".
الجيش الأوكراني يعلن تنفيذ "ضربة ناجحة" على مقر الأسطول الروسي في القرم
أعلن الجيش الأوكراني الجمعة تنفيذ "ضربة ناجحة" على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الاسود في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، الأمر أكدته موسكو قبل بضع ساعات.
وقالت إدارة الاتصالات الاستراتيجية في الجيش الأوكراني عبر تلغرام إن "قوات الدفاع الأوكرانية شنت ضربة ناجحة على المقر العام لقيادة الأسطول الروسي في البحر الاسود في مدينة سيفاستوبول المحتلة موقتا".
هجوم إلكتروني "غير مسبوق" على القرم بعد القصف الأوكراني
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أعلن مسؤول روسي الجمعة أن القرم تتعرض لهجوم إلكتروني "غير مسبوق" بعد ساعات من قصف أوكراني استهدف المقر العام للاسطول الروسي في البحر الاسود والواقع وسط مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو.
وقال أوليغ كريوتشكو وهو مستشار حاكم القرم المعين من موسكو، على تطبيق تلغرام"هجوم إلكتروني غير مسبوق ضد مزودي خدمات الإنترنت في شبه جزيرة القرم. نحن بصدد إصلاح انقطاع الإنترنت في شبه الجزيرة"، بدون الإشارة إن كان الهجوم الإلكتروني مرتبطا بالقصف.
مقتل جندي روسي على الأقل في القصف على مقر الأسطول في البحر الأسود
قتل جندي روسي على الاقل الجمعة في قصف صاروخي أوكراني على المقر العام للاسطول الروسي في البحر الاسود في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وفق ما افادت موسكو.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تلغرام "أسقطت الدفاعات الجوية خمسة صواريخ. اصيب المبنى التاريخي للمقر العام لاسطول البحر الاسود بأضرار جراء الهجوم. بحسب المعلومات المتوافرة، قتل جندي".
اندلاع حريق في المقر العام للأسطول الروسي في القرم إثر قصفه (مسؤول روسي)
اندلع حريق في المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود الواقع في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وذلك بعد تعرضه لقصف أوكراني، وفق السلطات المحلية.
وكتب المسؤول عن منطقة سيفاستوبول الإدارية ميخائيل رازفوجاييف على تلغرام "تستمر مكافحة الحريق في المقر العام للاسطول"، فيما أكد الحاكم الروسي للقرم سيرغي اكسيونوف أن "صواريخ كروز" تم إسقاطها فوق شبه الجزيرة.
أوكرانيا قصفت المقر العام للأسطول الروسي في القرم (مسؤول روسي)
شنت اوكرانيا الجمعة ضربة صاروخية على المقر العام للاسطول الروسي في البحر الاسود والواقع في وسط مدينة سيفاستوبول في القرم، وفق ما افاد مسؤول محلي، قائلاً إنه يخشى وقوع ضربة أخرى.
وكتب الحاكم الذي عيّنته روسيا في المنطقة الإدارية في سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايييف على تلغرام ان "العدو شن هجوماً صاروخياً على المقر العام للاسطول".
ولفت الى أنه "يجري تحديد" حصيلة لضحايا محتملين والى أن حطاماً سقط قرب مسرح لوناتشارسكي المجاور.
وأفادت وكالة تاس الرسمية الروسية، بأن عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان. وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى تشتعل فيه النيران.
وقالت السلطات الروسية إنها تخشى وقوع هجوم جديد ودعت السكان إلى توخي الحذر.
وقال رازفوجاييف "أطلب منكم التزام الهدوء وعدم نشر صور أو مقاطع فيديو" لمكان وقوع الهجوم، حيث تنشط خدمات الطوارئ.
وأضاف في منشور آخر أنه "من المحتمل وقوع هجوم جديد. لا تأتوا إلى وسط المدينة، ابقوا داخل المباني. وبالنسبة لأولئك القريبين من مقر الأسطول، توجهوا إلى الملاجئ في حال سماع صفارات الإنذار".