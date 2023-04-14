العيدُ عيدان في اليمن.. هكذا علق أهالي السجناء المفرج عنهم في إطار صفقة تبادل بين الحوثيين والحكومة

بقلم: يورونيوز

غصّ مطارا صنعاء وعدن الجمعة بأقرباء أسرى أفرج عنهم طرفا النزاع في اليمن ضمن عملية تبادل كبرى، في يوم كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر واعتبروا أنه سيجعل عيد الفطر الذي يحلّ الأسبوع المقبل "عيدين".

وبدأت الجمعة عملية تبادل مئات السجناء بين القوات الحكومة المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المؤيدين من إيران، تشمل أسرى سعوديين، على أن تستمر ثلاثة أيام، في خطوة تعطي زخمًا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع المستمرّ منذ 2014.

على مدرج مطار العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمرّدين منذ عام 2014، تجمّع مئات الأشخاص قرب من الطائرة التابعة للخطوط الجوّيّة اليمنية والتي تشغّلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعيونهم شاخصة إلى باب الطائرة وكلهم أمل في أن يروا بأي لحظة أقرباء لهم كانوا في الأسر قادمين من عدن.

وكتب الصحفي أحمد جحاف في تغريدة نشرها عبر تويتر: "إنها لحظات ومشاعر لا توصف امتزجت فيها دموع الفرح بلهفة اللقاء بعد طول الغياب وقلق الانتظار".

وقال يحيى أبو الكرّى إن ابنه عبد الفتاح أسير منذ خمس سنوات. وقال "شعوري هو الشعور نفسه لدى الجماهير التي حضرت إلى هذا المكان. لنا عيدان، العيد القادم في نهاية رمضان واليوم العيد الكبير، يوم الإفراج عن أبنائنا".

نزل الركاب واحدًا تلو الآخر رافعين قبضاتهم في الهواء في حركة تحدّ واضحة، وساروا بين مستقبليهم ومن بينهم مقاتلون حوثيون يرتدون البزة العسكرية وأطفال رشقوهم بالورود والأرز.

وشوهد كثير من المفرج عنهم يهرعون لدى مشاهدة أقرباء لهم لمعانقتهم وتقبيلهم.

"إن شاء الله"

عند مدخل المطار، جلس مئات الأشخاص غالبيتهم على الأرصفة وفي ظل الأشجار، في انتظار خروج أقربائهم.

وقال عبدالله الحجوري لوكالة فرانس برس "نحن هنا لنستقبل أسرانا. ابني أسير منذ 2018. منذ خمس سنوات وأنا مشتاق له، وقلبي متعطش لرؤيته".

واتفق الحوثيون والحكومة اليمنية خلال مفاوضات عقدت في برن الشهر الماضي على تبادل أكثر من 880 أسيراً. وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 معتقلين لدى القوات الحكومية.

وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في الحرب اليمنية لدعم الحكومة، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وسيطرت أجواء الفرح نفسها على مطار عدن، مقرّ الحكومة الموقت الذي انتقلت اليه بعد وصول الحوثيين الى صنعاء. وتوقّفت حافلات بيضاء كبرى في المطار ونزل منها أسرى حوثيون يرتدون اللباس اليمني التقليدي ويحملون أغراضًا قليلة وضعوها في أكياس أو حقائب ظهر صغيرة، ثمّ وقفوا في طوابير استعدادًا للصعود على متن طائرة تنقلهم إلى صنعاء.

وهتف أحد الأشخاص الذين حضروا لمشاهدة عملية نقل الأسرى، أن عيد الفطر هذا العام "عيدان"، ملوّحًا بيده لأحد المُفرج عنهم الذي ابتسم وردّ بالقول "إن شاء الله".

"من الظلمة إلى النور"

وانتشر عناصر من القوات الحكومية لتنظيم العملية. ووقف عدد منهم مرتدين عمامات على رؤوسهم، عند باب كل حافلة أثناء نزول الركاب منها، وساعدوا أسرى مسنّين في النزول، أحدهم كان على كرسي متحرك.

وسيطر الذكور على المشهد وكان جميع المفرج عنهم يرتدون الزيّ اليمني التقليدي فيما بدا شعر بعضهم ولحاهم طويلة.

وقال ناصر الضالع، وهو قريب أحد المفرج عنهم، "شعورنا في هذه اللحظات لا يوصف وفرحة عارمة عمّت في أرجاء المجتمع اليمني".

وقال المفرج عنه سليم صالح الجمزي الذي كان معتقلًا لنحو أربعة أعوام لدى الحوثيين، "إن شاء الله ينفك أسر من لا يزال من أصدقائنا في الاعتقال وينفك أسر جميع المعتقلين".

وقدم كثرٌ بينهم مئات العسكريين ووزير الدفاع في الحكومة اليمنية محسن الداعري، لاستقبال الأسرى وبينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.

ونشر الناشط السياسي مالك الزيدي اليافعي تغريدة عبر تويتر أرفقها بصورة يظهر فيها الصبيحي وهو يخرج من الطائرة:"وصول اللواء محمود الصبيحي ورفاقه إلى العاصمة عدن في صفقة تبادل أسرى بين اليمن والجنوب".

ونزل الصبيحي وهادي من الطائرة التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وسط انتشار أمني كثيف وتصفيق حار من الحاضرين الذين حمل العديد منهم صورهما.

في صنعاء، ركع عدد من المفرج عنهم على المدرج وأدوا الصلاة، في حين لم يتردّد آخرون في التعبير عن دعمهم المستمرّ للحوثيين.

وقال محمد أحمد الذي أمضى خمس سنوات ونصف السنة في الأسر، "لقد خرجنا من الظلمة إلى النور".