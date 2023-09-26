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جريمة بشعة في إسبانيا.. رجل يقتل سيدة كانت تشاركه المسكن ويخفي جثتها داخل شقته قرابة شهر كامل

صورة من الارشيف لضابط شرطة مسلح، إسبانيا،
صورة من الارشيف لضابط شرطة مسلح، إسبانيا، Copyright Emilio Morenatti/ AP
بقلم:  يورونيوز
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أُلْقِيَ القبض على رجل يبلغ من العمر 53 عاماً في مدينة أليكانتي بإسبانيا، مساء الأحد، لقتله زميلته في السكن، وهي سيدة تبلغ من العمر 66 عاماً تحمل الجنسية الرومانية.

واتصل الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بالشرطة الساعة 11:30 مساءً. للاعتراف بالجريمة. وقال للشرطة إنه قتل المرأة في 29  آب/أغسطس بسكين، وكان منذ ذلك الحين يخفي جثتها داخل شقته .

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وعندما وصلت قوات الأمن إلى المكان، عثرت على جثة امرأة ملفوفة في أكياس بلاستيكية ومغطاة ببطانية.

وكانت الجثة في حالة تحلل متقدمة.

وقامت الشرطة بالقبض على الرجل واحتجازه، وقالت إنهما كانا شريكين في السكن لعدة أشهر وعُرف عنهما أنهما لم يكونا على وفاق.

وعلى الرغم من أن التحقيق لا يزال جارياً، إلا أن السلطات لديها شكوك قوية في أن جريمة القتل كانت نتيجة مشاجرة وقعت بين المشتبه به والضحية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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