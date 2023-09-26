كاف" يكشف هوية مستضيفي كأس الأمم الأفريقية 2025 و2027 وانسحاب الجزائر

بقلم: يورونيوز

يكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الأربعاء في القاهرة عن البلدين المضيفين لنسختي كأس إفريقيا 2025 و2027.

وتتنافس المغرب وملف مشترك بين نيجيريا وبنين على نسخة 2025، ومع السنغال وبوتسوانا وملف مشترك ثلاثي لكينيا وتنزانيا وأوغندا على نسخة 2027.

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وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي الاربعاء اجتماعاً بالقاهرة، يعقبه مؤتمر صحافي لرئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي يعلن فيه عن هوية الدولتين المضيفتين لنسختي 2025 و2027.

وكان الاتحاد الافريقي سحب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تنظيم نسخة 2025 من غينيا بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة. ومنذ ذلك الحين استقبل الاتحاد الإفريقي طلبات تنظيم دون البت في هوية البلد المضيف، قبل أن يعلن موتسيبي الشهر الماضي أن الكشف عن البلد المضيف سيكون في 27 أيلول/سبتمبر الحالي، مع التأكيد على أن إسناد تنظيم نسخة 2027 سيتم حسمه في اليوم ذاته.

انسحاب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء، عن سحب ملفي ترشيحه لاستضافة نسختي كأس أمم إفريقيا 2025 و2027، قبل يوم من كشف الاتحاد الإفريقي لهوية البلدين المنظمين، بحسب ما صرح به رئيس الاتحاد الجديد وليد صادي.

وقال صادي الذي تسلم مهامه الثلاثاء في تصريح للتلفزيون الحكومي " أرسلنا اليوم رسالة رسمية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب ملفي الجزائر من تنظيم كأس افريقيا 2025 و2027"، دون ذكر اي تفاصيل حول أسباب هذا الانسحاب.

وكانت الجزائر تتنافس مع المغرب وملف مشترك بين نيجيريا وبنين على نسخة 2025، ومع السنغال وبوتسوانا وملف مشترك ثلاثي لكينيا وتنزانيا وأوغندا على نسخة 2027.

وبعد أنباء غير رسمية حول انسحاب الجزائر في اليومين الماضيين، أكد بشكل رسمي رئيس الاتحاد الجزائري الجديد وليد صادي، القرار، مباشرة بعد استلام مهامه خلفا لجهيد زفيزف المستقيل.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل الاثنين، رئيس الاتحاد الجديد، بحسب بيان للرئاسة.

وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي الاربعاء اجتماعاً بالقاهرة، يعقبه مؤتمر صحافي لرئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي يعلن فيه عن هوية الدولتين المضيفتين لنسختي 2025 و2027.

وكان الاتحاد الافريقي سحب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تنظيم نسخة 2025 من غينيا بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة.

وتقدم كل من المغرب والجزائر بالإضافة لملف مشترك من نيجيريا وبنين بطلبات لتنظيم نسخة 2025 من البطولة الأفريقية الأكبر للمنتخبات والتي تقام بمشاركة 24 منتخباً.

وفي وقت لاحق كشفت مصادر بالاتحاد الإفريقي أن الجزائر ستركز جهودها على تنظيم نسخة 2027، ومنافسة ملفات السنغال وبوتسوانا، وملف مشترك لثلاثي شرق إفريقيا كينيا وتنزانيا وأوغندا.

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وتضاربت الأنباء حول وجود ملف مصري للترشح لتنظيم نسخة 2027 بين تأكيد بعض المصادر ونفي مسؤولين بالاتحاد المصري للعبة.

وكان مقررا أن يحسم الاتحاد الافريقي هوية البلدين المضيفين مطلع العام الحالي لكنه أجل قراره أكثر من مرة قبل أن يحدده في 27 الحالي.

وكان مسؤول كبير في كاف صرَّح لوكالة فرانس برس أنه "سيتم بالتأكيد تسمية البلدين المضيفين في 27 (ايلول) سبتمبر".

وسيصوت أعضاء اللجنة التنفيذية الـ24 بعد دراسة التقييمات المستقلة لكل ملف، لكن السياسة والوعد بالتناوب الإقليمي أدت إلى تعقيد الأمور.

والعلاقات بين الجارين المغرب والجزائر متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، لكنها ازدادت حدة في العامين الاخيرين عقب قرار الجزائر قطع علاقاتها الرسمية مع الرباط متهمة إياها "بارتكاب أعمال عدائية... منذ استقلال الجزائر" في 1962. من جانبه أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر ورفض "مبرراته الزائفة".

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وأدى منع تحليق الطائرات المغربية فوق الجزائر إلى انسحاب أسود الأطلس من كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين مطلع العام الحالي.

وطلب المغرب السفر مباشرة الى الجزائر عبر الخطوط الجوية المحلية الراعي الرسمي للمنتخب، لكن طلبه قوبل بالرفض من الجزائر فانسحب من البطولة حيث كان مرشحا بقوة للقب الثالث تواليا.

ويتمتع كلا البلدين بملاعب وبنية تحتية رائعة وجماهير عاشقة للكرة المستديرة، كما أنهما قادران على تنظيم العرس القاري على مستوى عالمي.

وتستضيف ساحل العاج نسخة 2023 التي تم تأجيلها من حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين إلى كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير المقبلين لتجنب موسم الأمطار.