وفاة تريفور فرانسيس أول لاعب كرة قدم بريطاني ينتقل بصفقة تخطت المليون جنيه استرليني

بقلم: يورونيوز

تُوفي تريفور فرانسيس، أول لاعب كرة قدم بريطاني ينتقل بصفقة بلغت قيمتها مليون جنيه إسترليني، عن عمر يناهز 69 عامًا حسب ما اكدّ متحدث بإسم العائلة الإثنين.

إنضم الدولي الإنجليزي السابق إلى نوتنغهام فوريست من برمنغهام في صفقة قياسية عام 1979، وسجل هدف الفوز في نهائي كأس أوروبا للأندية البطلة في ذلك العام.

وأكد المتحدث باسم العائلة أنه توفي في إسبانيا متأثرا بنوبة قلبية.

كمدرب، قاد فرانسيس شيفيلد ونسداي وبرمنغهام إلى نهائي مسابقتي الكأس وكأس الرابطة في أبرز انجازاته. كما أشرف على كريستال بالاس من العام 2001 وحتى 2003، وتمكن معه من الحاق الهزيمة بليفربول في إعادة لمباراة الدور الرابع من كأس إنجلترا في ملعب أنفيلد.

إلا أنّ مسيرته كلاعب استمرت لفترة طويلة ناهزت الـ24 عاما حيث فاز بلقب كأس أوروبا للأندية البطلة مرتين مع نوتنغهام فوريست عامي 1979 و1980 وشغل مركز المهاجم.

لعب في دوريات أوروبية عدّة اخرى مثل إيطاليا واسكتلندا، كما احترف في الولايات المتحدة وأستراليا لفترة قصيرة. في مشواره الايطالي، تمكن من مساعدة سمبدوريا على الظفر بلقب الكأس عام 1985 وذلك للمرة الاولى في تاريخ النادي.

مثّل منتخب إنجلترا في 52 مباراة دولية بين العامين 1976 و1986 وسجّل خلالها 12 هدفًا، وله مشاركة يتيمة في كأس العالم عام 1982.