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عاجل. كييف تقول إن 38 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا ليلا أُسقط 26 منها

شبه جزيرة القرم
شبه جزيرة القرم Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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كييف تقول إن 38 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا ليلا أُسقط 26 منها

أفاد الجيش الأوكراني الثلاثاء أن روسيا هاجمت أوكرانيا ليلا بواسطة 38 38 مسيّرة من طراز شاهد مؤكدا إسقاط 26 من هذه الطائرات.

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وكانت روسيا قد أعلنت سابقاً أنّ شبه جزيرة القرم تعرّضت لهجوم صاروخي، مؤكّدة أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخاً.

وقال الحاكم المعيّن من روسيا في سيفاستوبول التابعة للقرم ميخائيل رازفوجاييف عبر تطبيق تلغرام إنّ "قواتنا تتصدّى لهجوم صاروخي. وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخاً قرب قاعدة بيلبك الجوية. العمل متواصل".

تستهدف أوكرانيا القرم منذ بدأت العملية العسكرية الروسية ضدها، لكن تم تكثيف الهجمات على المنشآت العسكرية فيها مؤخرا في وقت تتعهّد كييف استعادة شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014.

وإليكم أبرز التطورات في أوكرانيا:

07:58

الجيش الأوكراني يؤكد أن 38 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا ليلا أسقط 26 منها


أفاد الجيش الأوكراني الثلاثاء أن روسيا هاجمت أوكرانيا ليلا بواسطة 38 38 مسيّرة من طراز شاهد مؤكدا إسقاط 26 من هذه الطائرات.

وكتب سلاح الجو عبر تلغرام في تقريره اليومي "سجل إطلاق 38 مسيرة من طراز شاهد" موضحا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 26 من هذه الطائرات من دون طيار إيرانية الصنع.

المصادر الإضافية • وكالات

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