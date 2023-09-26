بقلم: يورونيوز

وفد سعودي في الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود (مسؤول فلسطيني)

وصل وفد سعودي رسمي الثلاثاء برئاسة السفير غير المقيم في الأراضي الفلسطينية نايف السديري إلى الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت مسؤولة فلسطينية لوكالة فرانس برس.

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وهذه الزيارة هي الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين اسرائيل والفلسطينيين في العام 1993 التي سمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. وتأتي الزيارة فيما تقود واشنطن محادثات بين إسرائيل والسعودية التي لا تعترف بالدولة العبرية، لتطبيع العلاقات بين البلدين ما يثير قلقا فلسطينيا.

وأوضحت القائمة بأعمال محافظ أريحا يسرى سويطي لوكالة فرانس برس أن "الوفد السعودي وصل الأراضي الفلسطينية". ووصل الوفد من الأردن عبر جسر الملك حسين (اللنبي) الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وأعلن في آب/أغسطس المنصرم عن تعيين السديري سفيرا غير مقيم في الأراضي الفلسطينية وسيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس.

وتتولى سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان تقليدا ملف الأراضي الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية إن السديري سيقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة التي تستمر ليومين.