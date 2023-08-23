EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

بعد جريمة اغتصاب امرأة وقتلها..قرار بزيادة عدد كاميرات المراقبة في سيول

كاميرا مراقبة في إيجل باس، تكساس.
كاميرا مراقبة في إيجل باس، تكساس. Copyright TOBY JORRIN/AP2006
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber

أعلنت بلدية سيول الأربعاء أنها ستزيد عدد كاميرات المراقبة في الحدائق بعدما أحدث اغتصاب شابة وقتلها صدمة في الدولة الآسيوية الأسبوع الفائت.

واتهمت الشرطة المشتبه به بالاعتداء عمداً على ضحيته، وهي مدرّسة تبلغ 30 عاما، في منطقة كان يعلم أن كاميرات المراقبة لا تغطيها. وتوفيت الشابة التي تعرضت للضرب والاغتصاب متأثرة بجراحها.

اعلان

وصدمت الجريمة كوريا الجنوبية وأثارت دعوات لاستقالة عضو مجلس بلدي محلي أعلن العام الفائت أنه سيخفض الميزانية المخصصة لسلامة المرأة.

"الجريمة كانت نتيجة تخطيط دقيق"

ونقلت وكالة "يونهاب" عن الشرطة الكورية قولها إن "الجريمة كانت نتيجة تخطيط دقيق".

وقال رئيس بلدية سيول أوه سي هون الأربعاء إن البلدية ستزيد عدد الكاميرات في المتنزهات القريبة ومسارات المشي لمسافات طويلة لتقليل المناطق غير الخاضعة لمراقبة.

وأضاف "من المعروف أن سيول مدينة يمكن للنساء المشي فيها بأمان بمفردهن".

وتُعدّ كوريا الجنوبية عموماً دولة في غاية الأمان، وبلغ معدل جرائم القتل فيها 1,3 لكل 100 ألف شخص عام 2021.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بيان قمة كامب ديفيد بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يدين السلوك "الخطير والعدواني" للصين

لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ.. كوريا الجنوبية واليابان تشددان على أهمية الشراكة بينهما

بعد هروبها من قفصها.. صيّاد يقتل لبؤة في كوريا الجنوبية

جريمة قتل اغتصاب مراقبة كوريا الجنوبية