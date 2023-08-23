بعد جريمة اغتصاب امرأة وقتلها..قرار بزيادة عدد كاميرات المراقبة في سيول

أعلنت بلدية سيول الأربعاء أنها ستزيد عدد كاميرات المراقبة في الحدائق بعدما أحدث اغتصاب شابة وقتلها صدمة في الدولة الآسيوية الأسبوع الفائت.

واتهمت الشرطة المشتبه به بالاعتداء عمداً على ضحيته، وهي مدرّسة تبلغ 30 عاما، في منطقة كان يعلم أن كاميرات المراقبة لا تغطيها. وتوفيت الشابة التي تعرضت للضرب والاغتصاب متأثرة بجراحها.

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وصدمت الجريمة كوريا الجنوبية وأثارت دعوات لاستقالة عضو مجلس بلدي محلي أعلن العام الفائت أنه سيخفض الميزانية المخصصة لسلامة المرأة.

"الجريمة كانت نتيجة تخطيط دقيق"

ونقلت وكالة "يونهاب" عن الشرطة الكورية قولها إن "الجريمة كانت نتيجة تخطيط دقيق".

وقال رئيس بلدية سيول أوه سي هون الأربعاء إن البلدية ستزيد عدد الكاميرات في المتنزهات القريبة ومسارات المشي لمسافات طويلة لتقليل المناطق غير الخاضعة لمراقبة.

وأضاف "من المعروف أن سيول مدينة يمكن للنساء المشي فيها بأمان بمفردهن".

وتُعدّ كوريا الجنوبية عموماً دولة في غاية الأمان، وبلغ معدل جرائم القتل فيها 1,3 لكل 100 ألف شخص عام 2021.