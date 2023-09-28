اختفاء لينا: انطلاق يوم جديد من البحث وسط مواصلة جهود المحققين لاكتشاف الحقيقة

بقلم: يورونيوز

شاركت سيارة شرطة ألمانية في عملية البحث مع مركبات تابعة للشرطة الفرنسية وفرق متخصصة أخرى من ستراسبورغ.

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تمت تعبئة 80 من رجال الشرطة الخميس لتنفيذ عمليتي بحث جديدتين في المنطقة التي اختفت فيها الفتاة لينا، البالغة من العمر 15 عاما، يوم السبت.

ومسح فريق من الغواصين بركتين في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أمس الأربعاء، في حين لم تتم رؤية الفتاة منذ سلكها طريقا يبلغ حوالي 3 كيلومترات سيرا على الأقدام، للوصول إلى منزلها في هذه المنطقة التي تتميز بالأشجار الكثيفة، عند سفح جبال فوج الشاهقة.

وقد شاركت سيارة شرطة ألمانية في عملية البحث، مع مركبات تابعة للشرطة الفرنسية وفرق متخصصة أخرى من ستراسبورغ.

وبحسب مدير بركة الصيد ـ الذي طلب عدم ذكر اسمه ـ فإن ثلاثة صيادين كانوا موجودين في الموقع، منذ الساعة السادسة صباح السبت، ولم يروا الفتاة تمر بجانبهم، على عكس اليوم السابق.

وفيما يخص فرضية هروب الفتاة، فقد أفاد قاضي التحقيق أنه "لم تتم ملاحظة أي نشاط مصرفي على حسابها من يوم الاختفاء".

وقال أحد أصدقاء لينا إنها "كانت فتاة لطيفة وقريبة جدا من والدتها، ولا يعتقد أنها كانت ستهرب بعيدا وتتركها خلفها".