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شاهد: دب الأنديز الوحش النادر يصل إلى حديقة حيوان بريطانية لإنقاذه من الانقراض

دب الأنديز في حديقة حيوانات تشيستر. 2023/09/21
دب الأنديز في حديقة حيوانات تشيستر. 2023/09/21 Copyright AP/CHESTER ZOO
بقلم:  يورونيوز
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يأمل العلماء في حماية هذا النوع من الدببة من الانقراض ضمن برنامج تربية الحفاظ على البيئة لحماية هذه الأنواع على مستوى أوروبا. وتُعرف دببة الأنديز أيضًا باسم الدببة "المذهلة" بسبب العلامات الذهبية الدائرية التي تظهر حول أعينها.

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رحبت حديقة الحيوان البريطانية تشيستر بدب الأنديز النادر، المسمى أوبيرون أو "أوبي")، في محاولة للمساعدة في إنقاذ فصيلته من الانقراض.

وتم اختيار دب الأنديز، البالغ من العمر 10 سنوات، ليكون الشريك المثالي لأنثى تبلغ من العمر 3 سنوات تدعى "باشا".

ويأمل العلماء أن يستمر الثنائي في إنجاب الأشبال معا في المستقبل القريب وتعزيز أعدادهم ضمن برنامج تربية الحفاظ على البيئة لحماية هذه الأنواع على مستوى أوروبا.

ويقدر الخبراء أن أقل من 10 آلاف من هذه الدببة لا تزال على قيد الحياة الآن بسبب إزالة الغابات وتغير المناخ، حيث أدرج الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) دببة الأنديز على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

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