مقتل ناشط في حماس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

نعت حركة حماس في بيان رمانة الذي وصفته بأنه "شهيدها المجاهد" الذي "ارتقى بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة بساغوت".

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قُتل ناشط في حركة حماس مساء الجمعة في اشتباك مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر متطابقة.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أن محمد جبريل رمانة قضى "متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البيرة"، المدينة التوأم لرام الله، مشيرة إلى إصابة فلسطيني ثان بجروح، من دون إعطاء أي تفاصيل حول ظروف الواقعة.

ونعت حركة حماس في بيان رمانة الذي وصفته بأنه "شهيدها المجاهد" الذي "ارتقى بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة بساغوت".

وأرفقت الحركة بيانها بصورة شاب.

من جهته أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن "مخربين" عمدوا إلى "إلقاء زجاجات حارقة نحو موقع عسكري بالقرب من بلدة بساغوت" المجاورة للبيرة.

وتابع البيان "رصدتهم قوة عسكرية كانت تهم بنشاط استباقي في المنطقة وأطلقت النار باتجاههم".

وأوضح البيان أن القوة العسكرية "تمكّنت من تحييد مخربين اثنين نقلا لتلقي العلاج"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

ولم تؤكد متحدّثة باسم الجيش ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، مقتل أحد المهاجمين.

وأدت أعمال العنف المتصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقل عن 242 فلسطينيا و32 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية من الجانبين.

وبين القتلى الفلسطينيين مقاتلون ومدنيون وقصّر، وفي الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصر وثلاثة أفراد من الأقلية العربية.