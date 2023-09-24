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عاجل. مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

بعد اقتحام الجيش الاسرائيلي لمخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية
بعد اقتحام الجيش الاسرائيلي لمخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية Copyright Majdi Mohammed/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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أعلن مستشفى "الشهيد ثابت ثابت" الحكومي في طولكرم في الضفة الغربية عن مقتل شابين متأثرين بإصابتهما الخطيرة في الرأس فجر الأحد خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور شمس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن القتيلين هما أسيد أبو علي (22 عاما) وعبد الرحمن أبو دغش (32 عاما) موضحة أنهما "أصيبا بالرصاص في الرأس، خلال عدوان الاحتلال على طولكرم صباح الاحد".

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من جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان إن قواته فككت "مركزا لقيادة عمليات" داخل أحد المباني في المخيم وعثرت على عدد كبير من العبوات الناسفة.

وقال الجيش أنه "خلال العملية، فتح مشتبه بهم النار وألقوا عبوات ناسفة على القوات التي ردت بالذخيرة الحية".

وقال مسؤولون من المخيم لوكالة فراس برس أن الجيش الاسرائيلي حاصر المخيم واقتحمه بعد منتصف الليل.

واكد ابراهيم النمر، وهو مسؤول سابق في اللجنة الشعبية للمخيم، أن "الشهيدين لم يكونا مسلحين وانما هما مدنيان".

وحسب النمر فان الجيش الاسرائيلي دمر عدة منازل وطرق رئيسية داخل المخيم خلال العملية العسكرية، قبل ان يغادر المخيم صباحا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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