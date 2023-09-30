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شاهد: باكستان تشيع قتلى التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصا

مظاهرة في لاهور في باكستان تدين الانفاجار الذي استهدف موكباً يوم الجمعة
مظاهرة في لاهور في باكستان تدين الانفاجار الذي استهدف موكباً يوم الجمعة Copyright K.M. Chaudary/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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شُيعت جنازات قتلى التفجير المميت الذي استهدف موكبًا بالقرب من مسجد يوم الجمعة في ماستونغ بباكستان .

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وقُتل ما لا يقل عن 52 شخصاً في الهجوم الذي وقع بينما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب في ذكرى المولد النبوي الشريف في ولاية بلوشستان بجنوب غرب باكستان، في واحدة من أكثر الهجمات دموية التي تستهدف المدنيين في البلاد منذ أشهر.

وأعلن وزير الإعلام في ولاية بلوشستان جان اشاكزاي الحداد لثلاثة أيام

وفي هجوم منفصل الجمعة، وقع انفجار في مسجد يقع في مبنى مركز للشرطة في هانغو، وهي منطقة في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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