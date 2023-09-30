شاهد: رجل يقتحم بسيارته مركزاً للشرطة في نيوجيرسي وتوجيه تهمة الإرهاب له

بقلم: يورونيوز

أظهرت لقطات فيديو لحظة اصطدام السيارة بمركز الشرطة وتوقفها داخل مكتب.

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قالت الشرطة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إن رجلاً يواجه تهماً متعددة بعد أن صدم بسيارته عمداً مسكناً خاصاً ثم اتجه إلى مركز للشرطة في بلدة إندبندنس في نيوجيرسي، واقتحمه بسيارته، يوم الأربعاء 20 سبتمبر.

وقالت شرطة إندبندنس تاونشيب في بيان صحفي إن السائق، جون هارجريفز من بلفيدير بولاية نيوجيرسي، "صدم عمداً سيارته من طراز تويوتا ذات الدفع الرباعي في باب مرآب مسكن خاص في محاولة لإخافة أو مضايقة صاحب المنزل، الذي كان المدعى عليه على معرفو سابقة به". "، قبل أن يقود السيارة إلى مركز الشرطة ويقتحم الجدران.

وأظهرت لقطات فيديو لحظة اصطدام السيارة بمركز الشرطة وتوقفها داخل مكتب. وخرج هارجريفز من السيارة وبدا وكأنه يحتفل بينما هرع رجال الشرطة لاعتقاله. وقالت الشرطة إن أغنية "مرحبا بكم في الغابة" لفرقة "غنز آند روزز Guns N’ Roses" كانت تُسمع بصوت عال من سيارته وقت وقوع الحادث.

يواجه هارجريفز اتهامات بالسطو و الأذى الجنائي وحيازة سلاح لأغراض غير مشروعة واعتداء وتحرش.