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عاجل. ستة قتلى في حصيلة أولية إثر اندلاع حريق في ملهى ليلي جنوب شرق إسبانيا

الشرطة الإسبانية - أرشيف
الشرطة الإسبانية - أرشيف Copyright JESUS MERIDA/Copyright 2020 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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ستة قتلى في حصيلة أولية إثر اندلاع حريق في ملهى ليلي جنوب شرق إسبانيا

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لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في حريق اندلع في ملهى ليلي صباح الأحد في مدينة مرسية في جنوب شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ، محذرة من أن الحصيلة سترتفع على الأرجح.

وأفادت أجهزة الطوارئ في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم تسجيل ستة قتلى، وفق آخر حصيلة، مشيرة إلى أن عناصر الإنقاذ تمكنوا من دخول المبنى بعدما تم إبلاغهم عند الساعة السادسة صباحا (04,00 ت غ) باندلاع الحريق في الملهى.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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