كرة المضرب: أنس جابر تحقق الذهبية الخامسة في مسيرتها في بطولة نينغبو

بقلم: يورونيوز

أحرزت التونسية أنس جابر، المصنفة سابعة عالمياً، لقب دورة نينغبو الصينية 250 لكرة المضرب المقامة على أرض صلبة، بفوزها الساحق على الروسية الواعدة ديانا شنايدر 6-2 و6-1 السبت في النهائي.

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وهذا اللقب الخامس في مسيرة جابر والثاني هذا العام بعد تشارلستون الأمريكية والأول على أرض صلبة، وذلك بعد أن انتهى مشوارها عند الدور ثمن النهائي لدورة غوادالاخارا المكسيكية الألف وقبلها عند الحاجز الأول لدورة سان دييغو الأميركية.

وخاضت جابر المباراة النهائية الثالثة عشرة في مسيرتها الاحترافية والثالثة هذا الموسم بعدما توجت بطلة لدورة تشارلستون (تراب) في نيسان/أبريل الماضي، وخسرت بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، مطلع تموز/يوليو الماضي. توّجت قبل ذلك، بدورات مدريد (تراب) وبرلين (عشب) في 2022 وبرمنغهام (عشب) في 2021.

ويُعدّ أبرز انجاز لجابر (29 عاماً) حلولها وصيفة في بطولتي ويمبلدون (2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز (2022).

قالت جابر بعد فوزها: "هذه خطوات صغيرة نحو الفوز في نهائي غراندسلام. خوض النهائي هنا أقل ضغطاً من خوض نهائي بطولة كبرى، لكن أعتقد أنه سيمنحني الثقة ويساعدني على إدارة الضغط والتوتر".

تابعت: "أعتقد أنها (شنايدر) لاعبة رائعة وقد أزعجتني كثيراً. أعرف ان النتيجة كبيرة لكنها لا تعبّر عن المجريات. تملك إمكانات كبيرة ولعبها صلب، لذا أتوقع منها إزعاج لاعبات أخريات. كان جميلاً أن تنشر قصة عن نهائي موسكو قبل سنوات، عندما شاهدتني ألعب لأوّل مرّة. قالت لي ذلك عندما قابلتها هذه السنة في بطولة فرنسا المفتوحة".

وخسرت جابر مجموعتين في الدورة، أمام الروسية فيرا زفوناريفا في ربع النهائي والأرجنتينية ناديا بودورسكا في نصف النهائي.

ختمت البطلة التونسية: "شعرت بصلابة أكثر (من المباريات السابقة)، شعرت بأني جيدة من الناحية التكتيكية. شعرت بالأفضلية لحسم بعض الكرات بفضل الخبرة".

من جهتها، خاضت شنايدر (19 عاماً ومصنفة 85 عالمياً) النهائي الأولى في مسيرتها الاحترافية.