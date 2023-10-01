حوار مالى رفيع المستوى بين الصين وألمانيا واتفاق على تعميق التعاون الاقتصادي

بقلم: يورونيوز

عقب اجتماع "الحوار المالي الألماني الصيني"، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر للصحافة إن الجانبين يريدان "تعميق" تعاونهما في نقاط معينة، من بينها مكافحة الفقر العالمي وتغير المناخ.

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رحبت ألمانيا بإظهار الصين دعمها لإطار إعادة هيكلة ديون مجموعة العشرين للدول الفقيرة في بيان مشترك بعد الحوار المالي بينهما في فرانكفورت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم الأحد بعد اجتماعه مع نائب الرئيس الصيني هى لايفينج: 'إننا نرحب بحقيقة أن الجانب الصيني ملتزم بذلك أيضاً في بياننا المشترك، لأنه لا يمكن تصور الحلول بدون الصين باعتبارها لاعباً مهماً في السياسة العالمية'.

وترى بعض الدول، ومن بينها ألمانيا، أنه مع كون الصين أكبر دائن للعديد من البلدان المثقلة بالديون في أفريقيا وآسيا، يتعين على بكين تقديم تنازلات لتسريع إعادة هيكلة الديون.

وخلال محادثات اليوم الأحد، أظهرت ألمانيا والصين أيضا تصميمهما على توسيع فرص الوصول إلى الأسواق بين البلدين.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر: "هذا يخلق فرصا على الجانبين لمزيد من التجارة والاستثمار المسؤول".

وأضاف: " يلتزم الجانبان بوضوح باقتصاد عالمي مفتوح متعدد الأقطاب ملتزم بإطار الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين".

وحضر ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، الحوار المالي الثالث بين برلين وبكين، بالإضافة إلى ممثلي الشركات.

وقال وزير المالية إن الاجتماع عُقد في فرانكفورت، حيث ترغب ألمانيا في تعزيز هذه المدينة كمركز أوروبي للخدمات المالية.