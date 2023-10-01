فيديو: بالضرب والشتائم.. لبنانيون يهاجمون متظاهرين خرجوا للمطالبة بالحريات المدنية وسط بيروت

بقلم: يورونيوز

أصيب اثنان على الأقل من المتظاهرين في الهجوم بينما كانت الشرطة تحاول حمايتهم من عشرات المهاجمين.

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هاجم حشد من الغوغاء يوم السبت تجمعا لمتظاهرين في وسط بيروت، خرجوا دفاعاً عن حقوق الإنسان والحريات المدنية.

ويأتي الهجوم مع تصاعد العداء ضد مجتمع الميم والكوير في لبنان في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم على موقع في العاصمة استضاف عرضاً راقصاً لـ "ملكات الدراغ Drag queens".

وأصيب اثنان على الأقل من المتظاهرين في الهجوم بينما كانت الشرطة تحاول حمايتهم من عشرات المهاجمين.

وشاركت ناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة في احتجاجات يوم السبت.

ويطالب نشطاء حقوق الإنسان في لبنان منذ سنوات بتحسين قوانين الأحوال المدنية، وإعطاء حق نقل الجنسية من الأمهات اللبنانيات المتزوجات من أجانب إلى أطفالهن، وتنفيذ قوانين صارمة لمكافحة العنف المنزلي.

تم الهجوم على المسيرة بعدما نُشر أنها داعمة "للمثليين".

كما يدعو ناشطون منذ سنوات إلى إلغاء مادة في قانون العقوبات تم استخدامها لاضطهاد مجتمع المثليين، والتي تجرم "العلاقات الجنسية المخالفة للطبيعة".

كان يُنظر إلى لبنان ذات يوم على أنه بلد يسوده تسامح نسبي، مقارنة بباقي بلدان المنطقة، عندما يتعلق الأمر بحقوق المثليين. إلا أن ذلك تغير في السنوات الأخيرة، مع تصاعد حملات القمع ومحاربة حرية التعبير.