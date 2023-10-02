فيديو يفجر جدلاً.. رجل أسود ملطّخ بالدماء وسط شرطة فلوريدا

بقلم: يورونيوز

أظهر مقطع فيديو صوّره أحد المارة، رجلًا أسود البشرة مكبّل اليدين وقد انتفخت عيناه وسالت الدماء على وجهه وهو يجلس على الأرض محاطاً بعناصر من الشرطة خارج سيارة في شمال شرق فلوريدا.

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وقال مكتب مأمور شرطة جاكسونفيل في بيان، إنّه تم استخدام القوة أثناء احتجاز ليكيان وودز (24 عاماً) يوم الجمعة الماضي، وإن المكتب يجري مراجعة إدارية لما حدث، للتحقق مما إذا كان العناصر قد انتهكوا أي قوانين.

وأضاف مكتب مأمور المقاطعة القول إن "الوكالة تأخذ كل مزاعم الاستخدام غير المناسب للقوة من قبل عناصر شرطة جاكسونفيل على محمل الجد".

هذا ويظهر التسجيل المصور الذي نشره هاري دانيلز، ممثل الدفاع عن وودز، ما لا يقل عن ثلاثة من عناصر الشرطة يقفون فوق وودز، الذي كان مسجى على صدره على العشب بجانب سيارة.

وفي لقطة ما، يبدو أن أحد عناصر الشرطة يضرب رأس وودز بالأرض. وبعد تكبيل يديه، يقوم بركل وودز ليعتدل، فيما يبدو هو عاجزاً عن الجلوس بمفرده، ويبذل جهداً كبيراً ليقف.

وقال دانيلز إنه بعد اعتقال وودز، تمّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من ارتجاج حاد في الدماغ. وكان ممثل الدفاع عن وودز قد قال في بيان صدر أمس، إن موكله "كان محظوظاً لبقائه على قيد الحياة" بعد هذه الواقعة.

تظهر السجلات عبر الإنترنت أن وودز كان محتجزاً يوم الأحد بتهم الاتجار المسلح بالميثامفيتامين، والاتجار المسلح بالكوكايين، والحيازة المسلحة لمواد خاضعة للرقابة، ومقاومة ضابط بالعنف وانتهاك المراقبة، من بين تهم أخرى.