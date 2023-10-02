أوكرانيا تبرم صفقات تتضمن شراء مدافع قيصر ومسيرات فرنسية

بقلم: يورونيوز

لتلبية الطلب، قامت الشركة المصنعة بتسريع إنتاج قيصر واختصرت المدة من ثلاث سنوات إلى 18 شهرًا، ومن وحدتين إلى ست كل شهر.

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أبرمت شركات فرنسية عقودًا لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك ستة مدافع قيصر إضافية، وذلك خلال منتدى الصناعات الدفاعية الذي نُظم في كييف الأسبوع الماضي. وأفادت وزارة الجيوش الفرنسية الاثنين أن شركة "نكستر" ستزود أوكرانيا بستة مدافع قيصر إضافية.

ويمكن لهذه المدافع المثبتة على شاحنة، إطلاق قذائف 155 مليمتر لمسافة تصل إلى 40 كيلومترًا. وهي تضاف إلى 30 مدفعًا من طراز قيصر قدمتها فرنسا إلى كييف و19 مدفعًا من النسخة المدرعة ذات الثماني عجلات التي حصلت عليها من الدنمارك، وفقًا لموقع "نكستر".

لتلبية الطلب، قامت الشركة المصنعة بتسريع إنتاج قيصر، واختصرت المدة من ثلاث سنوات إلى 18 شهرًا، ومن وحدتين إلى ست كل شهر.

ووقعت "نكستر" عقدًا مع شركة أوكرانية لصيانة مدافع قيصر والمدرعات "أيه إم إكس-10" وإنتاج بعض أجزاء قيصر محليًا، وعقدًا آخر لتركيب أسلحة على مركبات عسكرية أوكرانية.

من جانبها، وقعت شركة "أركوس" عقدًا لصيانة وإنتاج أجزاء معينة من المركبات المدرعة "فاب" محليا. وأرسلت فرنسا أكثر من 100 منها إلى كييف. وستوفر شركة "سيفا" من جانبها ثمانية روبوتات لإزالة الألغام الثقيلة من نوع "إس دي زيد" إضافة إلى ثماني مركبات برمائية.

يمكن لهذه المنصات ذاتية الدفع التي يبلغ طولها 25 مترًا، والمجهزة بأنابيب قابلة للنفخ، أن تحمل دبابة ثقيلة. ويمكن استخدامها كعبّارة لعبور النهر أو تجميعها لتشكيل جسر.

وتلقت شركة "دولير"، التي أبرمت أول عقد مع أوكرانيا هذا الصيف لتوريد 150 طائرة مراقبة بدون طيار، طلبًا من وزارة الدفاع الأوكرانية لتسليمها عددًا غير محدد من الطائرات بدون طيار الإضافية.

كما وقعت كل من "تاليس" و"تورجي وغايار" اتفاقية مع شركات أوكرانية للمشاركة في تطوير طائرات بدون طيار، في حين ستقوم شركة "فيستوري" بتركيب مركز طباعة ثلاثي الأبعاد في أوكرانيا لإنتاج قطع الغيار.

ووقع في الإجمال 15 عقدا عدا عن اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للتسليح الفرنسية ونظيرتها الأوكرانية على هامش زيارة وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو إلى كييف.

وأشار الوزير إلى رغبته في الانتقال من تسليم المعدات، إلى شرائها من مصنعين فرنسيين بفضل دعم فرنسي. ولم يتم تحديد طريقة تمويل العقود المعلنة.