زيلينسكي يصل إلى واشنطن وروسيا تشن هجومًا بالمسيّرات على لفيف الأوكرانية

شنّت طائرات مسيّرة فجر الثلاثاء هجوماً على مدينة لفيف في غرب أوكرانيا حيث أفادت السلطات باندلاع حريق في مستودع وسقوط جريح واحد على الأقلّ.
وقبل هذا الهجوم كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيقد وصل الإثنين إلى نيويورك حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العام للأمم المتحدة قبل أن يتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن ومسؤولين أميركيين آخرين.
زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة
وقال زيلينسكي عبر منصّة "إكس" (تويتر سابقاً) إنّه وصل مع زوجته أولينا "إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيارة واشنطن".
وأوضح أنه سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى في الأمم المتحدة قبل أن يلتقي بايدن في واشنطن.
وقال "سأشارك في الجمعية العامة، وقمة أهداف التنمية المستدامة واجتماع مجلس الأمن في الأمم المتحدة وعدد من المحادثات الثنائية الهامة".
ومن المتوقّع أن يلقي زيلينسكي خطاباً في الجمعية العامة الثلاثاء.
وقال الرئيس الأوكراني إنّ "أوكرانيا ستعرض على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقترحاً ملموساً لتعزيز مبدأ سلامة الأراضي وتحسين قدرة الأمم المتحدة على ردع العدوان ووقفه".
وأشار إلى أنّه سيبدأ زيارته إلى الولايات المتحدة بتفقّد جنود أوكرانيين يخضعون في هذا البلد "للعلاج وإعادة التأهيل".
من نيويورك، سينتقل زيلينسكي إلى العاصمة واشنطن للقاء بايدن و"قادة الكونغرس الأميركي والأحزاب والجيش ورجال أعمال وصحافيين وأفراد من الجالية الأوكرانية".
وقال زيلينسكي "سأشكر الولايات المتحدة على ريادتها في دعم كفاحنا من أجل الحرية والاستقلال".
مواقف "متطابقة" لموسكو وبكين حول الولايات المتحدة واوكرانيا
قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو وبكين لديهما مواقف متطابقة بشأن الولايات المتحدة وحل النزاع في أوكرانيا.
وفي بيان نشر إثر محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ لي، أشارت الوزارة إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين.
وشدد على مواقفهما "المتطابقة" حيال "تصرفات الولايات المتحدة على الساحة الدولية وبينها تلك المناهضة لروسيا والصين".
وأضاف البيان "بحث الطرفان بالتفصيل في الوضع الراهن في أوكرانيا وأشارا إلى عبثية محاولات حل الأزمة من دون أخذ مصالح روسيا في الحسبان خصوصا من دون مشاركة روسيا".
ويزور وانغ روسيا منذ الاثنين لإجراء محادثات متعلقة بالأمن. وتستمر زيارته حتى الخميس. وهي أحدث زيارة لمسؤول رفيع المستوى بين البلدين بعد سلسلة من اللقاءات في الآونة الأخيرة.
لقاء بين لولا وزيلينسكي الأربعاء في نيويورك (الرئاسة البرازيلية)
سيجتمع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في نيويورك، وفق ما أعلن مكتب رئيس البرازيل، وذلك بعدما فشلت محاولات سابقة لعقد لقاء بينهما.
وقال مكتب لولا إن الرئيس البرازيلي الذي واجه اتهامات من الغرب بالتساهل مع روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا، سيجتمع مع زيلينسكي بعد اجتماع ثنائي مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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شاهد: تدريبات عسكرية روسية على تخوم ولاية ألاسكا الأمريكيةeuronewsنشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة للتدريبات التي أجراها الجيش الروسي شمال شرق بحر بيرنغ وتشوكشي بالقطب الشمالي في منطقة تبعد حوالي 50 كيلومتراً من ولاية ألاسكا الأمريكية.
هجوم بطائرات مسيّرة على مدينة لفيف الأوكرانية
شنّت طائرات مسيّرة فجر الثلاثاء هجوماً على مدينة لفيف في غرب أوكرانيا حيث أفادت السلطات باندلاع حريق في مستودع وسقوط جريح واحد على الأقلّ.
واعتباراً من الساعة 01,30 ت غ سُمع أزيز أسراب عدّة من المسيّرات في سماء المدينة حيث دوّت انفجارات، وفقاً لمراسلة وكالة فرانس برس.
من جهته، كتب أندريه سادوفي رئيس بلدية لفيف في منشور على تطبيق تلغرام أنّ "الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا" وهناك طائرات مسيّرة إضافية "تحلّق في اتجاهنا"، داعياً السكّان إلى الاحتماء من "خطر هجوم ثانٍ".
ولاحقاً، أضاف رئيس البلدية في منشور ثان "يسُمع دويّ انفجارات. نتيجة قصف على لفيف، اندلع حريق في مستودع صناعي".
وفي منشور لاحق قال رئيس البلدية "حتى الآن، علمنا بأن هناك جريحاً"، موضحاً أنّه رجل يبلغ من العمر 26 عاماً "عُثر عليه تحت أنقاض مستودع" وتم نقله إلى المستشفى.
بدوره، قال سلاح الجو الأوكراني في منشور على تلغرام إنّ الطائرات المسيّرة المغيرة هي من طراز شاهد الإيرانية الصنع وإنّ دفاعاته تتصدّى لها.
وكتب سلاح الجو في منشوره أنّ "خطر شاهد لا يزال قائماً في منطقة لفيف. الدفاعات الجوية تعمل".
"تم اختراق خط دفاع العدو"
كثفت القوات الأوكرانية التي باشرت في مطلع حزيران/يونيو هجومًا مضادًا لا يخلو من صعوبات على الخطوط الروسية المحصنة، عملياتها على مدى الأسبوعين الماضيين، واستعادت قرية روبوتيني في الجنوب، ثم قرية أندرييفكا في الشرق.
ويوم الأحد، استعادت قرية كليشتشييفكا المجاورة بعد أشهر من القتال.
وفي خضمّ هذا التقدّم، أعلن قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي الاثنين أنه "تم اختراق خط دفاع العدو".
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