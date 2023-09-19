زيلينسكي يصل إلى واشنطن وروسيا تشن هجومًا بالمسيّرات على لفيف الأوكرانية

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زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة

وقال زيلينسكي عبر منصّة "إكس" (تويتر سابقاً) إنّه وصل مع زوجته أولينا "إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيارة واشنطن".

وأوضح أنه سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى في الأمم المتحدة قبل أن يلتقي بايدن في واشنطن.

وقال "سأشارك في الجمعية العامة، وقمة أهداف التنمية المستدامة واجتماع مجلس الأمن في الأمم المتحدة وعدد من المحادثات الثنائية الهامة".

ومن المتوقّع أن يلقي زيلينسكي خطاباً في الجمعية العامة الثلاثاء.

وقال الرئيس الأوكراني إنّ "أوكرانيا ستعرض على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقترحاً ملموساً لتعزيز مبدأ سلامة الأراضي وتحسين قدرة الأمم المتحدة على ردع العدوان ووقفه".

وأشار إلى أنّه سيبدأ زيارته إلى الولايات المتحدة بتفقّد جنود أوكرانيين يخضعون في هذا البلد "للعلاج وإعادة التأهيل".

من نيويورك، سينتقل زيلينسكي إلى العاصمة واشنطن للقاء بايدن و"قادة الكونغرس الأميركي والأحزاب والجيش ورجال أعمال وصحافيين وأفراد من الجالية الأوكرانية".

وقال زيلينسكي "سأشكر الولايات المتحدة على ريادتها في دعم كفاحنا من أجل الحرية والاستقلال".