شاهد: "تُعطل رادار العدو".. إيران تزيح الستار عن أحدث طائرة عسكرية مسیرة "كمان 19"

بقلم: يورونيوز

كشف الجيش الإيراني اليوم عن أحدث طائرة مسيرة له مسماة "كمان 19" (القوس)، خلال مناورات مشتركة في أنحاء البلاد لطائرات الجيش المسيرة.

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ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية، عن المتحدث الرسمي باسم التمرين المشترك للطائرات المسيرة 1402 للجيش، ومساعد الشؤون التدريبية والتعليمية في الجيش الإيراني العميد علي رضا شيخ، القول إن وحدات الحرب الإلكترونية من قوات الجيوش الأربع، قامت بالتمرين وتنفيذ أساليب وحلول الحرب الإلكترونية.

وأشار العميد إلى نجاح تشغيل طائرة "كمان 19" المسيرة والتابعة للجيش خلال هذا التمرين المتخصص، مصرّحاً بأنها كانت الدورة التشغيلية الأولى من خلال القيام برحلة قتالية، والتحليق من إحدى قواعد الطائرات بدون طيار التابعة للجيش في البلاد.

ونجحت الطائرة في تنفيذ الحرب الإلكترونية وتعطيل الرادار المحمول جواً.

وتأتي المناورات الإيرانية الجديدة بالمسيرات العسكرية على وقع خلافات وتوترات مستمرة مع الغرب، بشأن هذه المسيرات التي أضيفت بشكل خاص منذ فبراير/ شباط 2022 (عندما بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا)، إلى ملفات صراع طهران الساخن المستمر مع الغرب.

ويتهم الغرب وأوكرانيا، طهران بتزويد روسيا بالمسيرات الانتحارية لاستخدامها في الحرب على كييف، لكن الحكومة الإيرانية ظلت تنفي هذه الاتهامات باستمرار. وصعدت الأطراف الغربية عقوباتها على كيانات وشركات إيرانية بتهمة الضلوع في تطوير المسيرات الإيرانية.