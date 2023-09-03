شاهد: إعصار هايكوي يصل اليابسة في تايوان وإجلاء الآلاف وإلغاء مئات الرحلات الجوية

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة الداخليّة إنّ أكثر من 2800 شخص تمّ إجلاؤهم من سبع مُدن في الجزيرة، خصوصا في مقاطعة هوالين الجبليّة المجاورة لتايتونغ.

وصل إعصار هايكوي إلى اليابسة شرق تايوان الأحد، ما أدّى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية وانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان، في أول عاصفة كبيرة تضرب الجزيرة منذ أربعة أعوام.

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وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 21 ألف مسكن قبل أن تعود إلى معظمها عند منتصف بعد الظهر، ولكن تسعة آلاف منها كانت لا تزال بلا كهرباء حين ضرب الإعصار هايكوي اليابسة، بما في ذلك في تايتونغ. وتحدثت السلطات عن إصابتَين طفيفتَين في مقاطعة هوالين الجبليّة بعدما اصطدمت سيارة بشجرة سقطت.

إجلاء 4 آلاف مواطن

أُجلي آلاف الأشخاص وأُلغيت مئات الرحلات الجوية وأُغلقت متاجر شرق تايوان حيث يُتوقّع الأحد وصول أول إعصار كبير يضرب اليابسة في الجزيرة منذ أربعة أعوام.

وتسبّب الإعصار هايكوي بهطول أمطار غزيرة صباح الأحد، وصاحَبتهُ رياح بلغت سرعتها حوالى 154 كيلومتر في الساعة. ويُرتقب أن يضرب الإعصار اليابسة في منطقة تايتونغ المجاورة لمقاطعة هوالين بحلول الساعة التاسعة بالتوقيت العالمي.

وأُلغيت أكثر من 200 رحلة جوية داخليّة كما أغلقت المدارس والمكاتب في جنوب الجزيرة وشرقها. وعند الواحدة ليلا بتوقيت غرينتش، كان هايكوي على بُعد حوالى 180 كيلومترا شرقي الجزيرة، وفق مكتب الأرصاد الجوّية المركزي بتايوان.

إنّه أوّل إعصار يصل إلى اليابسة في تايوان منذ أربع سنوات تساي إينغ-ون رئيسة تايوان

وأشار نائب مدير المكتب فونغ تشين-تزو خلال مؤتمر صحفي إلى أنّ "قوّة الإعصار اشتدّت بعض الشيء منذ البارحة السبت، داعيا السكّان إلى "البقاء على أهبة الاستعداد".

وتوقّع أن يُشكّل هايكوي "تهديدا كبيرا لمعظم أجزاء تايوان بسبب الرياح والأمطار والأمواج"، مضيفا أن العاصفة ستتحرّك بعد ذلك غربا نحو مضيق تايوان الاثنين.

وأشارت الرئيسة تساي إينغ-ون الأحد إلى أنه "أوّل إعصار يصل اليابسة في تايوان منذ أربع سنوات". وأضافت: "أذكّر الناس بضرورة الاستعداد للإعصار وتوخي الحذر من أجل سلامتهم، إضافة إلى تجنّب الخروج أو المشاركة في أي أنشطة خطرة".

وقالت وزارة الداخليّة إنّ أكثر من 2800 شخص تمّ إجلاؤهم من سبع مُدن في الجزيرة، خصوصا في مقاطعة هوالين الجبليّة المجاورة لتايتونغ.

"الأشجار تتمايل وتقع"

وكانت شوارع هوالين مقفرة صباح الأحد وسط أمطار غزيرة، فيما ضربت أمواج عالية ميناء صيد في مقاطعة ييلان الساحلية شمال شرق تايوان.

في مقاطعة تايتونغ، صُدم بعض السكان بقوة الرياح وغزارة الأمطار التي تسببت بانعدام مؤقت للرؤية. وقال هوانغ جون-تونغ الذي يملك مطعمًا: "نسيت تقريبًا كيف يكون عليه الوضع حين يحدث إعصار. يا لها من رياح عاتية!"، مشيرًا إلى أنه هرع إلى مطعمه بعدما استيقظ للتأكد من أن كلّ المعدات محميّة. وأكد: "كان الهدوء سائدًا بالأمس ولم نشعر أبدًا بوجود إعصار يقترب ... اليوم، نشعر بذلك".

من جهته، قال الميكانيكي المتقاعد تشانغ جي-مينغ الذي يبلغ من العمر 58 عاما: "أعتقد هذه المرة أن الوضع خطير". وأضاف "إنها البداية، الرياح تهبّ ويمكن رؤية الأشجار تتمايل وتقع".

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وحشد الجيش الجنود والمعدات، منها مركبات برمائية وقوارب مطاطية قابلة للنفخ، حول المناطق التايوانية التي يُتوقّع أن يكون للإعصار هايكوي أكبر تأثير فيها.

وعرفت تايوان آخر إعصار كبير على أراضيها العام 2019 وهو الإعصار بايلو الذي تسبب بوفاة شخص واحد. ولكن يُرتقب أن يكون الإعصار هايكوي أقلّ شدّة من إعصار ساولا الذي أثار حال تأهّب قصوى في هونغ كونغ وجنوب الصين قبل تراجعه إلى مستوى عاصفة إستوائيّة السبت.

وكثيرا ما يتعرض جنوب الصين للأعاصير التي تتشكل في المحيطات الدافئة شرق الفلبين في الصيف والخريف ثم تتجه غربا.

ويقول الخبراء إن تغير المناخ أدى لزيادة شدة العواصف الإستوائية، حيث أدّت زيادة الأمطار وقوة الرياح إلى حدوث فيضانات مفاجئة وخلفت أضرارًا في المناطق الساحلية.