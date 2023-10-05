بقلم: يورونيوز

سبعة قتلى في ضربات تركية على مواقع كردية في شمال شرق سوريا (حصيلة جديدة)

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قُتل سبعة أشخاص في ضربات شنتّها تركيا بمسيّرات على أهداف كردية في شمال شرق سوريا الخميس، وفق حصيلة جديدة أعلنها فرهاد شامي، الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف "استهدفت ضربات اضافية موقعاً نفطياً في بلدة القحطانية (الحدودية) ومركز تصليح سيارات جنوب كوباني كما استهدفت دراجة نارية شرق كوباني".

وكانت تركيا قد تعهدت الرد على هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة الأحد، وتبناه حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا "إرهابيا" وتتهم أكراد سوريا بالتنسيق معه.