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شاهد: بنغلادش تتسلم أول شحنة من اليورانيوم الروسي لمحطتها النووية الممولة من موسكو

محطة الطاقة النووية في بنغلادش
محطة الطاقة النووية في بنغلادش Copyright ABDUL GONI/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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تسلمت بنغلادش رسميا الخميس أول شحنة من اليورانيوم الروسي لإمداد محطتها النووية التي أقيمت بتمويل من موسكو بهدف تعزيز شبكة الطاقة في البلد غير أنها تواجه اليوم صعوبات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

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وأعلنت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة خلال اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمصادقة على تسلم الشحنة "اليوم يوم فخر وفرج لشعب بنغلادش".

وبدأت أعمال إقامة المحطة النووية في قرية روبور على ضفاف نهر الغانج على مسافة 175 كلم غرب العاصمة دكا، في العام 2017 وفق مشروع تبلغ كلفته 12,65 مليار دولار وتموله موسكو بنسبة 90%.

وأعلن وزير التكنولوجيا في بنغلادش يفش عثمان للصحافيين خلال زيارة للمنشأة الأربعاء أنه من المقرر بدء تشغيل أول مفاعل فيها العام المقبل على أن يصبح المفاعلان البالغة قوة كل منهما 1200 ميغاوات في الخدمة عام 2025.

وتأمل بنغلادش من خلال هذه المحطة حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تعاني منها بصورة مزمنة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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