شاهد: قتال شوارع بين جنود إسرائيليين ومقاتلي حماس في جنوب إسرائيل

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لما زعم أنه قتال بين جنوده وأفراد من حركة حماس الفلسطينية في شوارع بجنوب إسرائيل اليوم الأحد.

اعلان

وتأتي تلك المعارك إثر توغل جديد لأفراد بحركة حماس داخل إسرائيل اليوم عقب الهجوم غير المسبوق للحركة منذ أمس السبت في عملية طوفات الأقصى.

تطارد القوات الإسرائيلية الأحد مئات المقاتلين الفلسطينيين الذين تسللوا إلى أراضيها وتواصل قصف قطاع غزة، فيما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من "حرب طويلة وصعبة"، بعدما خلّف القتال مع حركة حماس نحو ألف قتيل في الجانبين.

وأسفرت المعارك عن "أكثر من 600 قتيل" في الجانب الإسرائيلي وأكثر من ألفي جريح 200 منهم "في حالة حرجة"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وفي قطاع غزة، حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية الانتقامية منذ السبت، أفادت وزارة الصحة بسقوط 370 قتيلا ونحو 2200 جريح.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس في جنوب إسرائيل عدة جثث ملقاة على الطريق الواصل إلى شاطئ زيكيم بينما توقفت العديد من المركبات الإسرائيلية التي ترك إطلاق الرصاص أثره عليها.