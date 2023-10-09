دعما لتل أبيب..الولايات المتحدة ترسل أحدث حاملة طائرات وأكثرها تطورا إلى شرق المتوسط

بقلم: يورونيوز

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين إنه أمر بتوجيه حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد بالتوجه إلى شرق المتوسط، استعدادا لتقديم العون لإسرائيل، وذلك إثر تعرضها لهجوم الفصائل الفلسطينية من غزة خلال عملية "طوفان الأقصى".

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أدت عملية طوفان الأقصى إلى مقتل أكثر من 700 إسرائيلي و560 فلسطيني، وأكثر من أربعة آلاف جريح من الجانبين. وقد احتجزت الفصائل الفلسطينية أكثر من مائة إسرائيلي رهينة. كما قتل خلال "طوفان الأقصى" تسعة أمريكيين، واعتبر أربعة متبقين في عداد المفقودين، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وتعد حاملة الطائرات جيرالد فورد الأحدث، والأكثر تطورا من بين مثيلاتها لدى الجيش الأمريكي، وهي تحمل على متنها حوالي 5 آلاف جنديا في البحرية، وطائرات مقاتلة من طراز إف-35 وإف-15 وإف-16 وأسراب أخرى من الطائرات، كما يرافقها طراد "نورماندي" ومدمرات "توماس هادنر"، و"رامدج"، و"كارني" و"روزفلت"، في استعراض للقوة.

ويهدف الانتشار الواسع للقوة الأمريكية إلى رغبة واشنطن في ردع أي توسع إقليمي للنزاع، بينما أعلنت الدولة العبرية الحرب يوم الأحد وأعطت الضوء الأخضر لقواتها للقيام بأعمال عسكرية في الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الامريكي جو بادين تعهد بتوفير معدات عسكرية وذخيرة لإسرائيل.