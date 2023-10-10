قيادي فلسطيني: ألفا مقاتل من حماس شاركوا في "طوفان الأقصى" من أصل 40 ألف مجند في غزة

بقلم: يورونيوز

قال قيادي في حماس إنه إذا كانت هناك حرب إبادة على غزة فإن "جميع حلفائنا سيتدخلون ولن يبقوا مكتوفي الأيدي"، وتوعد القيادي إسرائيل بأنها ستفتح على نفسها "باب جهنم" على حد تعبيره، "إذا حاولت تدمير غزة أو حاولت استقدام أسلحة غير تقليدية" لتدمير القطاع.

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قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) علي بركة في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، إن حماس استخدمت في عملية "طوفان الأقصى" ألفي (2000) عنصر من مقاتليها من أصل 40 ألف مقاتل في غزة وحدها.

ونفى القيادي التقارير التي تفيد بأن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط للهجوم، أو أعطوا الضوء الأخضر للتنفيذ، في اجتماع الأسبوع الماضي في بيروت.

وأوضح علي بركة في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أنه "لم يكن هناك سوى عدد قليل من قادة حماس كانوا على علم بساعة الصفر"، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك "أي عضو من القيادة المركزية أو المكتب السياسي للحركة في العاصمة اللبنانية الأسبوع الماضي.

وأفاد بركة بأن حماس تعمل على إنتاج وتطوير صواريخها الخاصة، وتدريب مقاتليها دون مساعدة من إيران أو جماعة حزب الله، منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

وأكد بركة إن حركة حماس ستستخدم الأسرى الإسرائيليين الذين اختطفهم كورقة ضغط، لإخراج الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وإطلاق سراح بعض الفلسطينيين المسجونين في الولايات المتحدة بتهمة تمويل حماس.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي مستمر، أسفر عن مقتل أكثر من 687 فلسطينيا بعد بدء عملية طوفان الأقصى لحركة حماس، يوم السبت عبر السياج الحدودي ما أدى إلى مقتل 900 شخص داخل إسرائيل.