تضامنا مع غزة.. مظاهرة حاشدة في شيكاغو في الولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

تظاهر الآلاف من الجالية الفلسطينية ومتضامنين آخريين، الأربعاء في شوارع مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، تنديدا بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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وطالب المتظاهرون بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني كما نددوا بالمساعدات الأمريكية العسكرية التي قدمتها إلى إسرائيل عبر لافتات وشعارات رددوها.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت مسيرات تضامنية أخرى في نيويورك وغيرها من المدن مساء الأحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل قصفها المكثف على قطاع غزة والذي قتل إثره 1354 فلسطينيا وفقا لوزارة الصحة في غزة.