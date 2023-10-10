EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

فيديو: "نحتاج إلى تدخل عاجل".. بعد القصف الإسرائيلي، شح الإمدادات والوقود يهدد مشافي غزة

سيارة إسعاف فلسطينية تضررت من جراء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس في قطاع غزة
سيارة إسعاف فلسطينية تضررت من جراء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس في قطاع غزة Copyright Hassan Eslaiah/ AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

فيديو: "نحتاج إلى تدخل عاجل".. بعد القصف الإسرائيلي، شح الإمدادات والوقود يهدد مشافي غزة

اعلان

بعد القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف على قطاع غزة، والذي جاء ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس الفلسطينية يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تعاني المستشفيات في القطاع من شح في الإمدادات الطبية، وتخشى أيضا انقطاع الكهرباء والماء، مما قد يفاقم معاناة المصابين ويرفع عدد ضحايا القصف، حسب مسؤولين في المستشفى.

 ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الإثنين فرض "حصار كامل" على قطاع غزة وقطع فوري للمياه عن القطاع.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ماكرون وشولتس يجريان محادثات في هامبورغ ويتعهّدان دعم إسرائيل

الانتخابات المحلية في اليونان.. فوز اليمين في أغلبية المناطق

شاهد: القوات الإسرائيلية تقصف مئات المواقع في قطاع غزة

قصف مستشفيات إسرائيل غزة نقص - شُحّ علاج