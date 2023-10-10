بقلم: يورونيوز

فيديو: "نحتاج إلى تدخل عاجل".. بعد القصف الإسرائيلي، شح الإمدادات والوقود يهدد مشافي غزة

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بعد القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف على قطاع غزة، والذي جاء ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس الفلسطينية يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تعاني المستشفيات في القطاع من شح في الإمدادات الطبية، وتخشى أيضا انقطاع الكهرباء والماء، مما قد يفاقم معاناة المصابين ويرفع عدد ضحايا القصف، حسب مسؤولين في المستشفى.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الإثنين فرض "حصار كامل" على قطاع غزة وقطع فوري للمياه عن القطاع.