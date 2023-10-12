شاهد: وزير الخارجية البريطاني يفر للاحتماء في ملجأ بعد دوي صافرات الإنذار في مستوطنة أوفاكيم

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو المرفق وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الأربعاء وهو يفر للاحتماء في ملجأ بعد دوي صافرات الإنذار خلال زيارته لمستوطنة أوفاكيم الإسرائيلية الواقعة في منطقة غلاف غزة.

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وكتب كليفرلي عبر حسابه الرسمي على "إكس": "لقد رأيت اليوم لمحة مما يختبره الملايين كل يوم.. إن تهديد صواريخ حماس لا يزال قائما على كل رجل وامرأة وطفل إسرائيلي، ولهذا السبب نقف جنبا إلى جنب مع إسرائيل".

وكانت حركة حماس قد أعلنت الأربعاء إطلاق صواريخ على مستوطنة أوفاكيم الإسرائيلية ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ارتفعت حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1100، بينما أصيب 5339 شخصا بجروح، وفق وزارة الصحة في القطاع.