تونس تبحث نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفياتها

بقلم: يورونيوز

أعلنت الحكومة التونسية عن قرار إرسال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة دعماً للشعب الفلسطيني اثر القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف على قطاع غزة،

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بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 سبل دعم الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات، في إطار تخفيف معاناة الفلسطينيين إثر القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف على قطاع غزة،

وترأس الاجتماع، الرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر قرطاج، وحضره أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، ونبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، وعلي مرابط، وزير الصحة، ومصطفى الفرجاني، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وعبد اللطيف شابو، رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إن الرئيس قيس سعيد، اجتمع مع عدد من الوزراء، حيث بحث هذا الاجتماع سبل دعم الشعب الفلسطيني في المستوى الدبلوماسي، وفي المجال الصحي، لا سيما من خلال توفير ما يحتاجه "شعبنا العربي" في فلسطين من أدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم، بالإضافة إلى توجيه مولدات كهربائية ميدانية خاصة، بعد قطع التيار الكهربائي على جزء كبير من قطاع غزة.

بعد القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف على قطاع غزة، والذي جاء رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس الفلسطينية السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تعاني المستشفيات في القطاع من شح في الإمدادات الطبية، وتخشى أيضا انقطاع الكهرباء والماء، مما قد يفاقم معاناة المصابين ويرفع عدد ضحايا القصف.