بقلم: يورونيوز

العثور على نحو "1500 جثة" لمقاتلين فلسطينيين في إسرائيل وقصف متواصل على غزة

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أعلنت القوات الإسرائيلية العثور على نحو 1500 جثة، لمقاتلي الفصائل الفلسطينية المشاركين في عملية "طوفان الأقصى"، في إسرائيل وغلاف غزة، في وقت يواصل الإسرائيليون قصف القطاع، وفق المتحدث العسكري الإسرائيلي ريتشارد هيخت الذي أضاف القول، إن القوات الإسرائيلية "استعادت نوعا ما السيطرة على الحدود" مع غزة، وأنها "استكملت تقريبا" إجلاء جميع التجمعات السكانية في منطقة الحدود، حيث تم نشر 35 كتيبة في المنطقة الحدودية.

وكانت حركة حماس أطلقت صباح السبت عملية "طوفان الأقصى" المباغتة ضد إسرائيل عبر السياج الحدودي، ما أدى إلى مقتل 900 شخص داخل إسرائيل.

وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على قطاع غزة أودت حتى الآن بـ687 شخصا في القطاع. وقبيل فجر الثلاثاء قصف الجيش الإسرائيلي ما قال إنها أهداف لحماس في غزة، وخصوصا في حي الرمال وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع.