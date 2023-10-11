شاهد: اتهامات فلسطينية لإسرائيل باستهداف الطواقم الطبية بعد مقتل 6 من كوادرها

بقلم: يورونيوز

أعلنت وحدة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء عن مقتل ستة وإصابة 15 من أفراد الكوادر الطبية جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

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واتهم أشرف القدرة، المتحدث باسم الوحدة، إسرائيل بمخافة الأعراف الدولية عبر استهداف الطواقم الطبية.

وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي موقعا مزيدا من الضحايا، فيما يُعثر على مزيد من الجثث في المناطق التي هاجمتها حركة حماس في إسرائيل، لترتفع حصيلة القتلى في الجانبين.

وقال القدرة في مؤتمر صحفي: "تستمر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف".

وأضاف ان القصف الإسرائيلي استهدف ودمر 20 مركبة إسعاف في كافة محافظات قطاع غزة.

وحذر القدرة من أزمة بسبب النقص الحاد في المعدات الطبية في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع وتمنع وصول المساعدات إليه.

وكان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قد أعلن سابقاً الأربعاء عن مقتل خمسة مسعفين، بينهم أربعة تعرضت سيارتهم للاستهداف في غزة.

وقال الاتحاد في بيان: "اليوم الأربعاء، في حادثتين منفصلتين، تضررت سيارتا إسعاف بضربات جوية، ما أدى إلى مقتل أربعة مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني كانوا يساعدون أشخاصا".

وتابع البيان: "في وقت سابق من السبت، قتل سائق سيارة إسعاف من نجمة داود الحمراء (جهاز الإسعاف الإسرائيلي) في إسرائيل أثناء قيادته سيارة إسعاف لمعالجة جرحى".

ودعا الاتحاد إلى حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية خلال الحرب التي اندلعت السبت عندما شن مسلّحون من حماس هجوما على إسرائيل التي ردت بقصف أهداف في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يجدّد دعوته جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها القانونية المنبثقة من القانون الإنساني الدولي. هذا أمر غير قابل للتفاوض. يجب حماية المدنيين والعاملين في مجال الصحة والمرافق الصحية والبنى التحتية المدنية في كل الأوقات. إنها ليست هدفا".

مقتل 11 موظفا في الأمم المتحدة

إلى جانب ذلك، قُتل 11 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة منذ السبت، على ما أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأربعاء.

وأوضح دوجاريك أن 30 تلميذا في مدارس تديرها هذه الوكالة قتلوا أيضا وأصيب ثمانية آخرون وثلاثة أساتذة.

وقالت جنيفر أوستن، وهي مسؤولة في الوكالة في بيان، إن الموظفين الذين قتلوا هم "خمسة أساتذة من مدارس الأونروا وطبيب نسائي ومهندس ومستشار نفسي وثلاثة أعضاء من فرق دعم" في غزة.

وأضافت أن "البعض قتلوا في منازلهم عندما كانوا مع عائلاتهم".

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لأن "هناك زملاء دفعوا الثمن الأكبر"، ودعا إلى "حماية المدنيين". وأشار إلى أن حوالى 220200 فلسطيني لجأوا إلى 92 منشأة تابعة للأونروا في قطاع غزة.

وأضاف "أدعو جميع الأطراف، وكل من له تأثير عليها، إلى تجنب أي تصعيد إضافي".

ودعا غوتيريش الذي أعرب عن "استيائه الشديد" الاثنين من إعلان إسرائيل فرض حصار على غزة، إلى "وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق".