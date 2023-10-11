شاهد: القصف الإسرائيلي يستهدف ويخلف دماراً هائلا ومروعا بحي الكرامة في شمال غزة

بقلم: يورونيوز

يصارع سكان قطاع غزة من أجل إيجاد مواقع آمنة لهم ولعائلاتهم في ظل استهداف القصف الإسرائيلي لأحياء بالكامل.

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وبعد تدمير أجزاء واسعة من حي الرمال في مدينة غزة، استهدف القصف الإسرائيلي اليوم الأربعاء حي الكرامة بشمال غرب القطاع.

وقالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس إن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت حي الكرامة بأكمله وهو ما أسفر عن مقتل وجرح "عدد كبير" من الأشخاص.

وأضافت أن الفرق الطبية لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة بسبب تدمير جميع الطرق المؤدية إليها.

وقال مسؤولو الإنقاذ إنهم واجهوا صعوبات في دخول مناطق أخرى أيضاً.

وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على القطاع موقعا مزيدا من الضحايا، فيما يُعثر على مزيد من الجثث في المناطق التي هاجمتها حركة حماس في إسرائيل، لترتفع حصيلة القتلى في الجانبين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء ارتفاع حصيلة القتلى في اليوم الخامس للعملية غير المسبوقة إلى 1200 في إسرائيل.

في الأثناء، ارتفعت حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1055.

وطال القصف عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، وفق ما أفاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف وكالة فرانس برس. ولم تنج الجامعة الإسلامية في مدينة غزة من القصف.

وإضافة إلى القتلى، أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة 5140 شخصًا بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي حتى الظهر.