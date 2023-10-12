شاهد: لحظة اقتحام كتائب القسام لموقع عسكري إسرائيلي شرق محافظة خانيونس وأسر من فيه

بقلم: يورونيوز

اقتحمت كتائب القسام موقع إسناد مدرع تابع لكتيبة كيسوفيم شرق محافظة خانيونس وقتلت وأسرت من فيه.

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تُظهر الصور التي نشرها الجناح المسلح لحركة حماس في 12 أكتوبر/تشرين الأول، مسلحين فلسطينيين شرق خانيونس عند شروق الشمس وهم يستعدون لعبور الحدود إلى إسرائيل، قبل أن يهاجموا موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في بداية عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هذه العملية إلى 1300.

وكانت الحصيلة السابقة قد أشارت إلى 1200 قتيل وإصابة أكثر من 2700 بجروح، بينما ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 220، من بينهم 3 (ضابطان وجندي) سقطوا الاثنين الماضي في مواجهات قرب حدود جنوب لبنان.