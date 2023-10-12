EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: لحظة اقتحام كتائب القسام لموقع عسكري إسرائيلي شرق محافظة خانيونس وأسر من فيه

هجوم كتائب القسام على موقع عسكري إسرائيلي
هجوم كتائب القسام على موقع عسكري إسرائيلي Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

اقتحمت كتائب القسام موقع إسناد مدرع تابع لكتيبة كيسوفيم شرق محافظة خانيونس وقتلت وأسرت من فيه.

اعلان

تُظهر الصور التي نشرها الجناح المسلح لحركة حماس في 12 أكتوبر/تشرين الأول، مسلحين فلسطينيين شرق خانيونس عند شروق الشمس وهم يستعدون لعبور الحدود إلى إسرائيل، قبل أن يهاجموا موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في بداية عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هذه العملية إلى 1300.

وكانت الحصيلة السابقة قد أشارت إلى 1200 قتيل وإصابة أكثر من 2700 بجروح، بينما ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 220، من بينهم 3 (ضابطان وجندي) سقطوا الاثنين الماضي في مواجهات قرب حدود جنوب لبنان.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تضامنا مع غزة.. مظاهرة حاشدة في شيكاغو في الولايات المتحدة

شاهد: فيديو لتدريبات مقاتلي القسّام قبل عملية "طوفان الأقصى"

طوفان الأقصى.. من هو المتطرف الصهيوني الذي أطلق شائعة قطع حماس لرؤوس أطفال إسرائيليين؟

حركة حماس أسرى قطاع غزة كتائب القسام الصراع الإسرائيلي الفلسطيني