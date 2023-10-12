شاهد: فيديو لتدريبات مقاتلي القسّام قبل عملية "طوفان الأقصى"

بقلم: يورونيوز

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو جديداً يتضمن مشاهد من تدريبات مقاتلين شاركوا في معركة "طوفان الأقصى".

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وأظهرت المشاهد أفراداً من سلاح الهندسة الذين شاركوا في "طوفان الأقصى"، وهم يجرون تدريبات ميدانية باستخدام مختلف المعدات.

وأطلقت كتائب القسام صباح السبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم "طوفان الأقصى".

ومع دخول العملية يومها السادس، استهدف في غزة رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وحيفا، في حين القوات الإسرائيلية من غاراتها على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى 1417 وإصابة 6268 آخرون، في حين ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300.