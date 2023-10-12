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عاجل. طوفان الأقصى| حماس تعلن إطلاق صواريخ على تل أبيب ردا على غارات إسرائيلية على غزة

طوفان القدس
طوفان القدس Copyright يورونيوز
بقلم:  Euronews
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طوفان الأقصى| حماس تعلن إطلاق صواريخ على تل أبيب ردا على غارات إسرائيلية على غزة

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أعلنت حركة حماس الخميس إطلاق صواريخ على تل أبيب ردا على غارات إسرائيلية استهدفت "مدنيين" في مخيمين للاجئين في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام في بيان نشر على موقعها أنها "تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين" في مخيمي الشاطئ وجباليا. 

وشاهد مراسلو فرانس برس انطلاق عشرات الغارات الجوية في غضون 30 دقيقة صباح الخميس باتجاه مخيم الشاطئ وفي شمال القطاع المحاصر.

 ملف الأسرى لن يفتح قبل نهاية المعركة بحسب حماس وغزة لن تزود بالمياه والوقود حتى تحريرهم وفق إسرائيل

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