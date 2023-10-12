EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

إسرائيل ترحّل فلسطينيي غزة العمال قسراً

عمال من غزة يصطفون خارج محافظة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أجبروا على مغادرة إسرائيل بسبب الحرب.
عمال من غزة يصطفون خارج محافظة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أجبروا على مغادرة إسرائيل بسبب الحرب. Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قامت السلطات الإسرائيلية بترحيل آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة العاملين في إسرائيل إثر عمليات التوغل التي نفذتها حركة حماس السبت.

وصل حوالي 600 عامل حاملين حقائبهم إلى رام الله من مكان عملهم في إسرائيل بعد أن نقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية إلى نقاط التفتيش في الضفة الغربية في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

اعلان

وفي الملجأ المؤقت الذي أعدته محافظة رام الله، شوهد عمال غزة يجلسون على الفرش، ويتحاورون، ويحاولون إيجاد العزاء وسط ظروفهم الصعبة.

واستمر عدد العمال الذين يطلبون المساعدة في الارتفاع، مع وصول المزيد من الأفراد إلى المأوى المؤقت.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، مما أدى إلى اندلاع معارك بالأسلحة النارية في البلدات الإسرائيلية لأول مرة منذ عقود.

وأجج هجوم نهاية الأسبوع الذي قالت حماس إنه كان انتقاماً لتدهور أوضاع الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي إصرار إسرائيل على سحق سيطرة الحركة في غزة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

من أثينا ولوس أنجلس إلى تل أبيب.. مئات الإسرائيليين يهرعون نحو الدولة العبرية دعما للمجهود الحربي

روسيا تدعو إلى عدم "توسع" رقعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

شاهد| زلزال أفغانستان: قرى دُمرت بالكامل.. أكثر من ألف قتيل والأمل في العثور على ناجين يتلاشى

قتل عمال حركة حماس إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني