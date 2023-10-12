إسرائيل ترحّل فلسطينيي غزة العمال قسراً

بقلم: يورونيوز

قامت السلطات الإسرائيلية بترحيل آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة العاملين في إسرائيل إثر عمليات التوغل التي نفذتها حركة حماس السبت.

وصل حوالي 600 عامل حاملين حقائبهم إلى رام الله من مكان عملهم في إسرائيل بعد أن نقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية إلى نقاط التفتيش في الضفة الغربية في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

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وفي الملجأ المؤقت الذي أعدته محافظة رام الله، شوهد عمال غزة يجلسون على الفرش، ويتحاورون، ويحاولون إيجاد العزاء وسط ظروفهم الصعبة.

واستمر عدد العمال الذين يطلبون المساعدة في الارتفاع، مع وصول المزيد من الأفراد إلى المأوى المؤقت.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، مما أدى إلى اندلاع معارك بالأسلحة النارية في البلدات الإسرائيلية لأول مرة منذ عقود.

وأجج هجوم نهاية الأسبوع الذي قالت حماس إنه كان انتقاماً لتدهور أوضاع الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي إصرار إسرائيل على سحق سيطرة الحركة في غزة.