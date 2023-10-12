EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: إسرائيل تسلح المستوطنين كبارا وصغارا بالبنادق والذخيرة قرب الحدود اللبنانية

إسرائيليون في نقطة لتوزيع الأسلحة في مستوطنة آيليت هاشاهار، بالقرب من الحدود اللبنانية.
إسرائيليون في نقطة لتوزيع الأسلحة في مستوطنة آيليت هاشاهار، بالقرب من الحدود اللبنانية. Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تظهر اللقطات المصورة نقطة لتوزيع البنادق والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية لمئات المستوطنين الإسرائيليين في مستعمرة آيليت هاشاهار والواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

اعلان

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير قد أمر بشراء حوالى 10 قطعة سلاح جديدة لتوزيعها على الإسرائيليين خلال مرحلتين.

وأعلن بن غفير على مواقع التواصل الاجتماعي توزيع 900 بندقية حتى الآن في "المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية والبلدات المجاورة للسياج الحدودي من الشمال والجنوب والوسط ". 

وأضاف أن الجولة الثانية سيتم توزيع ما لا يقل عن 6 آلاف قطعة سلاح كما سيتم تزويد الإسرائيليين بخوذات وسترات واقية من الرصاص إضافية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل قصفها المكثف على قطاع غزة والذي قتل إثره 1354 فلسطينيا وفقا لوزارة الصحة في غزة.

المصادر الإضافية • وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

من أثينا ولوس أنجلس إلى تل أبيب.. مئات الإسرائيليين يهرعون نحو الدولة العبرية دعما للمجهود الحربي

طوفان الأقصى.. إسرائيل تقذف حممها على غزة وتقتل 1400 فلسطيني نصفهم من الأطفال والنساء وتصيب 6 آلاف

نزوح من جنوب لبنان بعد القصف الإسرائيلي وشبح حرب جديدة.. هل ستتكرر تجربة 2006؟

الشرق الأوسط أسلحة طوفان الأقصى جنوب لبنان السياسة الإسرائيلية مستوطنة يهودية