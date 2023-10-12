روسا تدعو إلى عدم "توسع" رقعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بقلم: يورونيوز

قال بوتين متحدثا عن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، إنه "من الضروري العمل على الدبلوماسية بدلا من الجانب العسكري والبحث عن حلول لوقف القتال، وفي أسرع وقت ممكن".

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إلى مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبرا ذلك "ضروريا" لتجنب "توسع الصراع"، وأضاف قوله: "ثانيا، يجب العودة إلى مسار المفاوضات التي يجب أن تكون مقبولة لدى الجميع، بمن فيهم الفلسطينيون".

"تجنب توسع النزاع بأي ثمن"

كما شدد بوتين على ضرورة "تجنب توسع الصراع بأي ثمن لأنه إذا حدث ذلك فستكون له عواقب على الوضع الدولي، وليس على المنطقة فقط".

وتابع الرئيس الروسي كلامه قائلا إن روسيا، وهي عضو في اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتي يفترض أن تؤدي دور الوساطة، قد "تقدم مساهمتها الخاصة في عملية التسوية هذه".

“فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”

لكن بوتين رأى أن الوضع على درجة من الخطورة تجعل "من الصعب المساعدة في عملية التسوية". وفي اليوم السابق، قال الرئيس الروسي إن إنشاء دولة فلسطينية "مستقلة وذات سيادة" أمر "ضروري"، واعتبر أن النزاع يشكل "مثالا واضحا على فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

واصلت إسرائيل غاراتها المدمرة الأربعاء على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ العام 2007. وأعلنت القوات الإسرائيلية مقتل 1200 شخص في إسرائيل، بينما ارتفع عدد القتلى في غزة إلى 1055، بحسب السلطات المحلية.