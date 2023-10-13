بلينكن يصل الأردن بعد تأكيده وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل

بقلم: يورونيوز

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الأردن، المحطة العربية الأولى في جولته الشرق-أوسطية، وسيتوجه بعدها إلى دول عربية أخرى هي قطر والسعودية والإمارات ومصر، في إطار جولة لبحث الأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة.

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من المقرر أن يلتقي في عمان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس. واجتمع بلينكن الخميس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث تعهّد بدعم واشنطن "الدائم" لإسرائيل، مؤكدا ضرورة "الاحتياجات الانسانية" لقطاع غزة، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي أعلن تصميم بلاده على "سحق" حركة حماس بعد شنها عملية "طوفان الأقصى".

وأوضح بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني حذّر من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة"، مؤكدا "ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وعدم انتهاك القوانين الدولية باستهداف المدنيين الأبرياء".

وواصلت إسرائيل لليوم السادس على التوالي قصفها المكثف على قطاع غزة، ردا على هجوم حماس. بينما أطلقت دفعات جديدة من الصواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل.

"طوفان الأقصى"

وأطلقت حركة حماس السبت عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، ووصل عدد الجرحى الى 3297، وبلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل حوالى 150، بحسب الجيش.

في قطاع غزة، قتل 1417 شخصا وجرح نحو 6268 جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على الهجوم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

دبلوماسية وتحركات

وتنشط تحركات دبلوماسية لمحاولة خفض التصعيد للنزاع الدامي إذ استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس ببرلين، مؤكدا رغبته في استخدام "جميع اتصالاته" لوقف التصعيد وإطلاق سراح الرهائن لدى حماس في غزة.

وأعربت الصين عن "قلقها العميق" إزاء تصاعد النزاع بين إسرائيل وحماس، وذلك خلال محادثة هاتفية بين أحد دبلوماسييها ومسؤول إسرائيلي الخميس، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وتواصلت التحركات الداعمة لغزة في العالم العربي. والخميس، تظاهر آلاف في تونس من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وسياسيون ومحامون وطلاب بوسط العاصمة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للتطبيع مع الدولة العبرية.