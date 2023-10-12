شاهد: "الكنز الحكيم" و" الكنز المذهل".. حديقة حيوانات في كوريا الجنوبية تعلن اسمَي توأمين من الباندا

بقلم: يورونيوز

أعلنت حديقة حيوانات في كوريا الجنوبية خلال احتفال الخميس اسمي توأمين من الباندا العملاقة وُلدا في تموز/يوليو ويشكلان أول حيوانين من هذا النوع يبصران النور في البلاد.

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وكان التوأمان المسميان "روي باو" ("الكنز الحكيم") و"هوي باو" ("الكنز المذهل")، وُلدا في السابع من تموز/يوليو في متنزه إيفرلاند الترفيهي قرب سيول.

وأشارت حديقة الحيوانات إلى أنّ حوالى نصف مليون شخص صوّتوا عبر الإنترنت لاختيار اسمين لهما، فيما دُعي عدد منهم لحضور الاحتفال الذي أُقيم الخميس.

ومن بين هؤلاء الطالبة لي دا يونغ (20 عاماً) التي سبق أن زارت حديقة الحيوانات مرتين خلال الشهرين الفائتين لرؤية حيوانَي الباندا.

وقالت لوكالة فرانس برس "لطالما أحببت الباندا. لذا حضرت إلى إيفرلاند الأسبوع الفائت وكنت قد زرت الحديقة قبل شهر أيضاً"، مضيفةً "لكن يشرفني أن آتي لحضور هذه المناسبة الجميلة".

وتابعت "إنّ الباندا أجمل في الواقع مما نراها عبر الشاشة".

ومنذ ولادتهما، تنشر حديقة الحيوانات مقاطع فيديو توثّق نموّهما، تمت مشاهدتها ملايين المرات.

وقال جونغ هيون-يي (31 عاماً) الذي يشاهد مقاطع الفيديو هذه قرابة مرتين في الأسبوع "أشعر بالراحة عندما أشاهدها".

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد قدّم "أي باو" و"لو باو" وهما والدا الباندا التوأمين، لكوريا الجنوبية عام 2016.

وفي تموز/يوليو 2020، أنجبا ابنة هي "فو باو"، تشكل أول باندا عملاقة تولد طبيعياً في كوريا الجنوبية.

وخارج الأراضي الصينية، ثمة فقط نحو 20 حديقة حيوانات تضم الباندا التي تمثل رمزاً صينياً للصداقات الدبلوماسية.

وعادة ما تعير بكين الباندا إلى حدائق حيوانات أجنبية يتعين عليها إرسال أي دب يولد فيها إلى الصين.