سرب جديد من مقاتلات "إف-15" يصل إلى الشرق الأوسط لدعم إسرائيل يحمل رسائل تحذيرية لحلفاء حماس

بقلم: يورونيوز

أكد الجيش الأميركي وصول طائرات مقاتلة إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية لتعزيز العمليات الجوية في منطقة الشرق الأوسط.

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة عبر منصة "إكس" عن وصول طائرات هجومية من طراز "إف-15 إي سترايك إيغل" ، التابعة لسرب المقاتلات الاستكشافية 494، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية.

وأوضحت القيادة المركزية أن هذه العملية تدخل في إطار تعزيز التمركز الأمريكي والعمليات الجوية في أنحاء الشرق الأوسط.

وسبق وأن أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن واشنطن على أتم الإستعداد لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الذخائر وقدرات الدفاع الجوي من عتاد وموارد ستصل بشكل سريع إلى الدولة العبرية.

وقال أوستن خلال الزيارة التي قادته إلى إسرائيل إن "المجموعة الهجومية جيرالد آر. فورد موجودة الآن في المنطقة بقيادة أكبر حاملة طائرات في العالم. لقد عززنا أسراب الطائرات الأمريكية المقاتلة في الشرق الأوسط ونحن نقف على أهبة الاستعداد التام لنشر أصول إضافية إذا تطلب الأمر".

وقد تعهدت إسرائيل بسحق حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة حيث تقوم منذ أيام بشنّ عمليات قصف هي الأعنف منذ عدة سنوات انتقاما للهجوم الذي نفذته حركة حماس منذ أسبوع على على عدة مواقع جنوب إسرائيل. وكثفت إسرائيل غاراتها حيث ضربت غزة بآلاف القنابل، فيما تستعد لهجوم بري محتمل على القطاع.