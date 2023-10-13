مظاهرات في مدن عربية وفي إيران دعماً للفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

في محيط ساحة التحرير حيث تجري الظاهرة، فرضت اجراءات أمنية مشدّدة من قبل التيار الصدري. وانتشرت القوات الأمنية العراقية كذلك بكثافة.

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نزل الآلاف الجمعة في بغداد وعمّان وطهران في تظاهرات دعماً للفلسطينيين وتنديداً بالقصف الاسرائيلي على قطاع غزة، في سابع أيام الحرب بين الدولة العبرية وحماس التي أعقبت هجوما مباغتا شنّته الحركة على اسرائيل.

وغصّت ساحة التحرير في بغداد بآلاف المتظاهرين الذين لبّوا دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وردّد المشاركون هتافات "كلا كلا للاحتلال" و"كلا كلا أميركا" و"كلا كلا اسرائيل".

كما رُسم علم اسرائيلي ضخم على الأرض ليدوس عليه المتظاهرون، كما شاهد مصوّر في فرانس برس.

ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية والفلسطينية، وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال أبو كيان أحد منظمي التحرك والمنتمي الى التيار الصدري لفرانس برس إن "المظاهرة هي شجب واستنكار لما يحصل في فلسطين المحتلة، ما يحدث من سفك دماء وانتهاك حقوق".

في محيط ساحة التحرير حيث تجري الظاهرة، فرضت اجراءات أمنية مشدّدة من قبل التيار الصدري. وانتشرت القوات الأمنية العراقية كذلك بكثافة.

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

وقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، ووصل عدد الجرحى الى 3297، وبلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل خلال عملية "طوفان الأقصى" حوالى 150، بحسب الجيش، وفي قطاع غزة، قتل 1537 شخصا وجرح أكثر من 6600 جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وفق وزارة الصحة في غزة التي أشارت إلى أن بين القتلى 500 طفل.

ومنذ شنّت حماس عمليتها "طوفان الأقصى" على إسرائيل، أعربت الطبقة السياسية في العراق عموماً عن دعمها للقضية الفلسطينية التي تحظى كذلك بإجماع في العراق.

واعتبرت الحكومة العراقية التي تحظى بدعم غالبية برلمانية من أحزاب موالية لإيران، في بيان أن الهجوم المباغت الذي شنته حماس هو "نتيجة طبيعية للقمع الممنهج" الذي يتعرض له "الشعب الفلسطيني" على يد "سلطة الاحتلال الصهيوني".

وأعلن العراق كذلك الجمعة عن عزمه "إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني"، وفق مكتب رئيس الوزراء.

وفي عمان، تجمع الآلاف في وسط العاصمة الأردنية استعدادا للتظاهر عقب صلاة الجمعة تضامنا مع قطاع غزة ودعما لـ"المقاومة" الفلسطينية في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وتوافد أكثر من 10 آلاف شخص الى وسط عمان بالقرب من المسجد الحسيني الكبير، بناء على دعوات من جماعة الاخوان المسلمين في الأردن ومجموعات يسارية وأخرى شبابية للتظاهر، وسط تواجد أمني كثيف، وفق مصوّري فرانس برس.

وفي إيران، نزل الآلاف الى الشوارع في طهران ومدن أخرى دعما لقطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وعلم الجمهورية الإسلامية وفلسطين ورايات حزب الله وحملوا لافتات كتب عليها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، على ما أفاد صحافي في فرانس برس.

كما جرت تظاهرات في مدن أخرى عبر إيران أحرق المحتجون خلالها أعلامًا أميركية وإسرائيلية.

وصدرت دعوات الى تحركات الجمعة في أنحاء مختلفة من العالم تضامنا مع الفلسطينيين وقطاع غزة. وفي فرنسا، حيث دعا الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس إسرائيل الى رد "قوي وعادل" على العملية "الإرهابية"، أمر وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحظر "التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".